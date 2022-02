Freedom Moses: de hipste slipper waarmee je zo de lente in ‘slide’

De sandalen van het Israëlische merk Freedom Moses zijn cool, comfortabel, en een heuse hype die niet meer weg te denken is uit het huidige straatbeeld. Alle kleuren, hippe designs en prints van Freedom Moses komen van de hand van Sarah Gurt, oprichter en designer van Freedom Moses. Ze studeerde af aan Central St. Martins in Londen en ontwierp eerder voor Thierry Mugler, Calvin Klein, en Oscar de la Renta. Met Freedom Moses slaat Gurt echter een hele andere weg in: het ontwerpen van comfortabele, bereikbare en hippe collecties die vooral staan voor vrijheid en geluk.

Inspiratie uit het land van melk en honing

De slippers zijn verkrijgbaar in oneindig veel kleuren en hippe prints, perfect om extra kleur te brengen in jouw home office. Daarnaast zijn de Freedom Moses-slides vegan, recyclebaar, en vervaardigd op een duurzame manier. Voor comfort wordt er in elk paar lucht in de zool geïnjecteerd. Het resultaat? De slippers voelen licht aan, alsof je op wolken loopt. Als kers op de taart heeft elk paar de zoete geur van melk en honing geïnspireerd op de esthetiek en vibe van Tel Aviv, de thuishaven van Freedom Moses. Sarah Gurt: “Tel Aviv is voor mij een oneindige bron van inspiratie. De prachtige witte stad met haar kleurrijke strand, vol met vrolijke mensen van over de hele wereld, biedt elke dag iets nieuws”.

Duurzame lentekriebels

Met een paar Freedom Moses slippers haal je op duurzame wijze de lente in huis. De funky prints en kleuren stralen pure fun uit.

De Freedom Moses slippers zijn verkrijgbaar voor dames, heren en kinderen vanaf € 39 bij o.a. Bol.com.