Geef jouw seksleven meer pit met deze 4 gouden tips

Er zijn talloze manieren om je seksleven wat meer pit te geven. Merk jij dat de spanning tegenwoordig ver te zoeken is? Speel je liever een potje Candy Crush op je telefoon als je in bed ligt dan dat je het warm maakt onder de lakens? Met deze 4 gouden tips laat je jouw seksleven weer opbloeien.

Flirt met elkaar

Stellen die al een tijd lang samen zijn hebben alles al zo’n beetje van elkaar gezien. Juist hierdoor kan het leuk en spannend zijn om weer eens met elkaar te flirten. Leg je hand net wat te lang op het been van je partner tijdens een etentje, stuur een sexy foto van jezelf of een erotisch berichtje tijdens de werkdag of wacht je geliefde op in mooie lingerie.

Neem allebei het initiatief

Wacht jij tot je partner het initiatief neemt? Waak ervoor dat jullie niet in een vast patroon vervallen. Neem zelf eens het voortouw, doorbreek de gewoonte en verras je partner en jezelf. Stuur bijvoorbeeld alvast een erotisch verhaal door voordat jullie elkaar zien om de toon te zetten.

Maak tijd vrij

Dit klinkt niet zo romantisch, maar het leven is zo druk dat het helemaal niet gek is om een leuk moment uit te zoeken voor jullie sexy time. Misschien ben jij wel te moe na een lange werkdag en heb je het het liefst ’s ochtends gezellig om jouw dag op een goede manier te starten. Of ben je juist een snoozer die het liefst een uur langer blijft liggen terwijl je partner geen zin heeft na het eten? Dan is het een ideetje om direct bij thuiskomst de slaapkamer, bank of douche op te zoeken.

Praat met elkaar

Communicatie is de sleutel tot een gezonde relatie en een goed seksleven. Het zou dan ook geen taboe mogen zijn om met je eigen partner over jullie seksleven te praten. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, kan het spannend zijn om het onderwerp aan te snijden. Een goede manier om het ijs te breken is door pen en papier te pakken en allebei 2 of 3 dingen te noteren die jullie graag meer zouden willen doen tijdens het vrijen, zoals meer instructies, meer of juist minder dirty talk, meer initiatief van de andere kant, samen porno kijken of erotische verhalen lezen. Deel jouw lijstje met je partner en stel elkaar vragen. Door jezelf comfortabel te voelen in de communicatie zal ook jullie seksleven beter zijn.