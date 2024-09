Laatst geüpdatet op september 19, 2024 by Redactie

Nu de zomer ten einde loopt, is het tijd om je beautyroutine voor de herfst en winter voor te bereiden. Degenen die zich tijdig klaarmaken met de juiste huidverzorgingsproducten voor de koudere seizoenen kunnen uitkijken naar een ontspannen einde van het jaar. GESKE German Beauty Tech biedt het perfecte totaalpakket voor optimale verzorging. Dit zijn de hoogtepunten van GESKE voor de herfst en winter:

Sonic Facial Roller | 4 in 1

De SmartAppGuided™ Sonic Facial Roller is ontworpen om de gezichtshuid zichtbaar te verstevigen en wallen te verminderen, met speciale aandacht voor de delicate huid rondom de ogen. Met de unieke SmartSonic Pulsations-technologie van GESKE German Beauty Tech, die 14.000 sonische pulsen per minuut levert, helpt dit hulpmiddel zichtbaar de zwelling te verminderen en verstevigt het de huid voor een verfriste uitstraling. De sferen bovenop het apparaat kanaliseren 3D Contouring & Firming Waves om de huid te stimuleren en zichtbare resultaten te bereiken door donkere kringen, rimpels en wallen te verminderen.

Adviesprijs: 39,50 EUR

MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1 ​

De MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1 verzacht onmiddellijk fijne lijntjes rond de ogen, mond en voorhoofd. Het praktisch gevormde apparaat combineert geavanceerde MicroCurrent Face-lift Technologie met SmartSonic Pulsation Technologie. Dit apparaat stimuleert meer dan 65 spieren in het gezicht en de hals om de contouren van het gezicht te definiëren, de huid strakker te maken en de verschijning van fijne lijntjes te beheersen. De Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres activeren de natuurlijke genezingsprocessen van de huid en verstevigen de huid voor een gezond uitziend gezicht.

Adviesprijs: 39,50 EUR

MicroNeedle Face & Body Roller | 8 in 1 ​

Microneedling is een blijvende trend, en de beste manier om je huid kennis te laten maken met de transformerende voordelen ervan is met de GESKE MicroNeedle Face & Body Roller | 8 in 1. De fijne micronaaldjes van 0,3 mm stimuleren de celvernieuwing op een zachte maar effectieve manier. Na slechts één toepassing ziet je huid er zichtbaar voller en stralender uit. Fijne lijntjes worden verminderd, de huid voelt gladder aan en heeft een egaler uiterlijk. Dankzij de DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology wordt de huid gestimuleerd in de diepere lagen, zodat deze van binnenuit kan regenereren.

Adviesprijs: 49,95 EUR

MicroNeedle Face Roller | 9 in 1 ​ ​

De MicroNeedle Face Roller | 9 in 1 is uitgerust met het Cell Stimulation System, dat de genezingsprocessen van de huid stimuleert, waardoor de huid wordt verjongd, verstevigd en gladder wordt. Door de combinatie van negen innovatieve technologieën in dit apparaat haal je het maximale uit je huidverzorgingsroutine. Dankzij de Impurities Prevention- en Fine Lines Refinement-technologie is je huid goed op weg om er gladder, steviger en gezonder uit te zien.

Adviesprijs: 49,95 EUR

Anti-Aging Day Cream ​

De Anti-Aging Dagcrème met Rambutan en SPF 20 is ontwikkeld voor de specifieke behoeften van de rijpere huid. Deze voedende crème maakt de huid voller, vermindert fijne lijntjes en zorgt voor een frisse, jeugdige teint. Rambutan, een superfruit met een hoog watergehalte, speelt een cruciale rol in de Anti-Aging Dagcrème, omdat het de hydratatie van de huid bevordert. Het resultaat: een stevigere en stralende huid.

Adviesprijs: 14,95 EUR

Anti-Aging Night Cream

De huid regenereert zichzelf tijdens de slaap en is in deze tijd bijzonder ontvankelijk voor huidverzorgingsingrediënten. De voedende Anti-Aging Nachtcrème maakt de huid ’s nachts voller, vermindert fijne lijntjes en zorgt voor een frisse en jeugdige teint. Ingrediënten zoals Rambutan, Collageen en Hyaluronzuur verbeteren de hydratatie van de huid en houden de huid langer stevig en glad.

Adviesprijs: 14,95 EUR