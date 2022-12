Het gedrag van je hond is een product van zijn genen

Laatst geüpdatet op december 13, 2022 by Redactie

Van de opgewonden herdershond tot de afstandelijke Shiba Inu, en alle rassen daartussenin, honden hebben unieke en diverse gedragskenmerken. Door DNA-monsters van meer dan 200 hondenrassen te analyseren, samen met bijna 50.000 enquêtes onder huisdiereigenaren, hebben onderzoekers van de National Institutes of Health veel van de genen geïdentificeerd die verband houden met het gedrag van specifieke hondenrassen.



“Het grootste, meest succesvolle genetische experiment dat mensen ooit hebben gedaan, is de creatie van 350 hondenrassen”, zegt senior auteur Elaine Ostrander, oprichter van het Dog Genome Project bij het National Human Genome Research Institute. “We hadden honden nodig om te hoeden, we hadden ze nodig om ons bewaken, we hadden ze nodig om ons te helpen jagen, en onze overleving was daar nauw van afhankelijk.”

“Het identificeren van de genen achter het gedrag van honden is van oudsher een uitdaging geweest”, zegt eerste auteur Emily Dutrow, postdoctoraal onderzoeker bij het National Human Genome Research Institute. “De inherente complexiteit van de dynamiek van hondenpopulaties kenmerkt zich door een verschillende mate van selectieve druk voor esthetische en morfologische kenmerken, waarvan sommige verband kunnen houden met gedragskenmerken, dus het kan ingewikkeld zijn om de genetica van hondengedrag te bepalen.”



Kennelclubs categoriseren hondenrassen over het algemeen op basis van de banen waarvoor ze het meest geschikt zijn. Om de genetische drijfveren te vinden van de gedragstendensen die honden goed maken in specifieke taken, verzamelden de onderzoekers volledige genoomgegevens van meer dan 4.000 raszuivere, gemengde en semi-wilde honden, evenals wilde hondachtigen. Door gebruik te maken van computationele hulpmiddelen die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor het bestuderen van enkele cellen in plaats van hele organismen, identificeerden Dutrow en team 10 belangrijke genetische afstammingslijnen tussen honderden hondenrassen, uitsluitend op basis van DNA-gegevens. De onderzoekers ontdekten dat elke afstamming overeenkwam met een specifieke categorie rassen die historisch werden gebruikt voor taken zoals jagen op geur versus zicht of hoeden versus beschermen van vee, wat aangeeft dat gemeenschappelijke sets genen verantwoordelijk waren voor gedrag bij hondenrassen die goed geschikt waren voor vergelijkbare taken.



Om de aard van dit gedrag te begrijpen, wendden de onderzoekers zich tot individuele hondenexperts: eigenaren van gezelschapsdieren. Met behulp van 46.000 gedragsbeoordelingsenquêtes die naar eigenaren van rashonden werden gestuurd, identificeerden de onderzoekers unieke reeksen gedragstendensen tussen de 10 hondenlijnen. Gedrag dat verband houdt met een verhoogde prooidrift, werd bijvoorbeeld geassocieerd met de terriër-afstamming, die rassen bevat die van oudsher werden gebruikt voor het vangen en doden van prooien.



“Nadat we significante gedragstendensen hadden vastgesteld die correleerden met de belangrijkste hondenlijnen, identificeerden we vervolgens de genetische drijfveren van dit gedrag door een genoombrede associatiestudie uit te voeren op de DNA-monsters”, zegt Dutrow. “We waren vooral geïnteresseerd in veehoedende honden, die een van de gemakkelijkst te definiëren rastypische gedragingen vertonen, gekenmerkt door een instinctieve herdersdrift in combinatie met unieke motorische patronen die kuddes op complexe manieren verplaatsen.”



De zoektocht van de onderzoekers leidde hen naar specifieke genen die betrokken zijn bij hersenbedrading bij herdershonden. Ze ontdekten dat varianten in de buurt van genen die betrokken zijn bij axongeleiding, een proces dat hersencircuits vormt, sterk verrijkt leken. Ze zagen ook een verrijking van genen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hersengebieden die betrokken zijn bij sociale cognitie en aangeleerde angstreacties.



“Wanneer je een bepaalde input of stimulus krijgt, bepaalt de mate waarin dat een reactie veroorzaakt in verschillende delen van de hersenen hoe we ons gedragen”, zegt Ostrander. “Dus als zenuwen in en tussen hersengebieden niet op specifieke manieren communiceren, gebeurt het gedrag niet, en dit is waar axon-geleidingsgenen een rol spelen.”



Genetische varianten geassocieerd met herdershonden bevinden zich vaak in de buurt van genen die betrokken zijn bij ephrine-signalering, een axon-geleidingsproces dat betrokken is bij de ontwikkeling van de hersenen en betrokken is bij het gedrag van andere soorten, waaronder mensen. Het met herdershond geassocieerde gen EPHA5 is bijvoorbeeld ook in verband gebracht met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en angstachtig gedrag bij andere zoogdieren. Deze bevindingen kunnen ons helpen de hoge energiebehoefte van herdershonden en hun hyperfocus wanneer ze een taak krijgen te begrijpen.

“Dezelfde paden die betrokken zijn bij menselijke neurodiversiteit zijn betrokken bij gedragsverschillen tussen hondenlijnen, wat aangeeft dat dezelfde genetische toolkit kan worden gebruikt bij zowel mensen als honden”, zegt Dutrow.



“Emily’s methodologie stelde haar in staat om de verschillende geschiedenissen van het fokken van honden over de hele wereld vast te leggen, in één benadering, één experiment en zonder voorafgaande aannames”, zegt Ostrander. “Na 30 jaar proberen de genetica te begrijpen van waarom herdershonden hoeden, beginnen we eindelijk het mysterie te ontrafelen.”