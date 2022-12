Een vloer kiezen – dingen waar je aan moet denken

Laatst geüpdatet op december 13, 2022 by Redactie

Tegels, laminaat, parket of vinyl? Hier is een praktische kleine checklist die je kan helpen bij het kiezen van de juiste vloer voor verschillende kamers. Veel mensen willen in de meeste kamers van het huis één type vloer hebben, maar voordat je vloeren koopt, moet je enkele dingen in overweging nemen. Een aantal zaken spreken voor zich bij het kiezen van de juiste vloer, maar het kan zijn dat je aan een aantal dingen niet hebt gedacht. Lees dit voordat je beslist welke vloer je wilt kopen.

1. De vloer en de rest van de kamer

De vloer die je kiest, heeft invloed op de rest van de kamer. De kleur van het laminaat, parket of andere vloeren is van invloed op de kleur van de muren, het plafond en het meubilair. Grote patronen lijken kleiner te worden en vloeren met kleine patronen laten de kamer groter lijken.



Bij de keuze van de vloer moet rekening worden gehouden met jouw stijl en wat je hebt gekozen aan bijvoorbeeld keukenoplossingen en meubels, of het ontwerp van badkamermeubels en accessoires. Ook de kleuren van zowel wanden als interieur dienen meegenomen te worden.

2. In welke ruimte moet de vloer komen?

Waar de ruimte voor gebruikt gaat worden is misschien wel de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen. Zware slijtage en morsen, zoals bijvoorbeeld in de hal en in de badkamer, kan gebaat zijn bij een zeer slijtvaste vloer die gemakkelijk schoon te maken is, zoals tegels en vinyl.

De vloer moet ook worden beoordeeld op basis van wie er in het huis woont. Een volwassen stel zal minder moeite hebben met de vloer dan een gezin van vijf. Als je met velen in het gezin bent, kleine kinderen hebt of een hond, kan het verstandig zijn om ook in andere ruimtes dan de badkamer en de hal robuuste vloeren te kiezen, zoals tegels of een laminaatvloer. Laminaatvloeren zijn ideaal om krassen, vlekken en meer te weerstaan, en ze zijn gemakkelijk te onderhouden. Als je twijfelt tussen tegels of laminaat, kies dan voor tegel laminaat. Tegel laminaat is net als andere soorten laminaatvloeren eenvoudig te leggen dankzij het makkelijke kliksysteem, en bijna niet te onderscheiden van echte tegels. Je krijgt het uiterlijk van een echte stenen vloer, maar het kost minder inspanning om ze te leggen en het is ook minder duur.

Er moet ook rekening worden gehouden met het binnenklimaat en eventuele allergieën in het gezin. Tapijt maakt kamers knus en geluiddempend, maar is niet zo onderhoudsvriendelijk als bijvoorbeeld laminaatvloeren en vinyl.



Als je veel op de vloer moet staan, kan een tegelvloer iets te hard zijn. Als je tegels op de keukenvloer overweegt, krijg je een vloer die tegen alle slijtage bestand is en gemakkelijk schoon te maken is, maar dat moet je afwegen tegen hoe goed hij is om op te staan. Misschien past laminaat, vinyl of parket hier beter.

3. Vloerverwarming en vloerkeuze

De meeste vloeren zijn bestand tegen hitte, maar niet alle vloeren zijn bestand tegen zeer hoge temperaturen. Zo is 27 graden de absolute maximum temperatuur voor houten vloeren. Als je parket of laminaat hebt met de houtsoorten ahorn en beuken, dan mag je daar helemaal geen warmte onder hebben. Afgezien daarvan: Als de temperatuur laag genoeg en gelijkmatig verdeeld is, staat vloerverwarming onder zowel parket, houten vloeren als laminaat niets in de weg.

Er zijn bepaalde vuistregels:

In natte ruimtes moet je vloeren hebben die bestand zijn tegen zowel water als warmte in de vloer. Zowel vinyl, tegels als natuursteen zijn ideaal. Als je een watergedragen vloerverwarming hebt die niet warmer wordt dan 27 graden en voorzien is van een vochtscherm, kunnen ook laminaatvloeren, parket en houten vloeren gelegd worden. Het is gemakkelijker om een ​​gelijkmatige temperatuurverdeling te bereiken met vloerverwarming op waterbasis dan elektrische verwarming zoals in verwarmingskabels.