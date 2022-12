Kerstmagie in Brazilië – tradities bij 30 graden Celsius

Brazilië reizigers hoeven het in de kersttijd maar zonder één ding te doen: slecht weer. De zomerse temperaturen en de Braziliaanse levensstijl geven de heilige tijd een heel speciaal tintje. Trompettengelen, kerstmannen en elfen dansen op sambamuziek en kerstparades worden begeleid door enthousiaste toeschouwers. Overal in het land worden kersttradities in stand gehouden, straten en winkels feestelijk versierd.

Penedo – Klein Finland in Rio de Janeiro

Een bezoek aan Penedo is een aanrader voor wie tijdens zijn vakantie in Brazilië niet wil kiezen tussen een feestelijke kerstsfeer en het strand. Dit kleine stadje ligt in het zuiden van de staat Rio de Janeiro, op ongeveer 126 kilometer van de Suikerbroodberg. Penedo, opgericht in 1926 door Finse immigranten, wordt liefkozend “Klein Finland” genoemd. Penedo organiseert elk jaar van oktober tot januari een kerstfestival. Beroemd om zijn Santa Claus House, een replica van het beroemde Santa House in Lapland, is Penedo rijkelijk versierd met kerstversieringen, kerstbomen en rendieren tijdens de Braziliaanse zomermaanden. Het kleine stadje staat ook bekend om zijn gerookte forel en chocolade- en ijsspecialiteiten.

São Paulo’s boom Ibirapuera

Een zeer populair fotomotief in de kersttijd is elk jaar de beroemde Ibirapuera boom in São Paulo. Het is ongeveer 35 meter hoog en versierd met meer dan 170 lichtornamenten. Een lichtgloed waar ook de winkelcentra van de stad vol voor gaan. Alles wat met Kerstmis kan sprankelen, wordt hier in een indrukwekkende overvloed gepresenteerd.

Kerst op het strand in Pernambuco en Natal

Degenen die willen genieten van de mix van kerstflair en strandvakantie, zijn in Recife ook in goede handen. Eindeloze stranden nodigen uit om te ontspannen, en als het dan toch Kerstmis moet zijn, is een uitstapje naar Garanhus, 230 kilometer verderop, de moeite waard. Het zogenaamde “Zwitserland van Pernambuco” heeft een feestelijk verlicht klokkenplein, een snoeppark, geanimeerde poppen die kerstverhalen vertellen en lokale ambachten. Garanhus is een magische plek die het heerlijk maakt om er even helemaal tussenuit te zijn en een heel bijzondere kerst te beleven.



In de kerststad Natal, gelegen in het noordoostelijke puntje van Brazilië in de staat Rio Grande do Norte, zegt de naam het al, want Natal betekent kerst in het Portugees. Hier vindt je niet alleen de mooiste stranden, maar ook een 112 meter hoge kerstboom, de beroemde Mirassol-boom. De dubbellaagse lichtspiralen van de boom banen zich een weg naar de top van de boom om een ​​ster te vormen. Dit creëert een stroboscopisch effect, waarbij het licht van beneden naar boven beweegt en de boom verlicht met de ster. De Missarol kerstboom van Natal viert de prachtige kersttijd op een unieke manier.

Tip: Kerst in Gramado (Rio Grande do Sul)

De vakwerkstad Gramado, gesticht door Duitse kolonisten, staat in heel Zuid-Amerika bekend om zijn spectaculaire kerstparades. De kerstparades worden begeleid door feestvierende toeschouwers en een zee van lichtjes van duizenden LEDS’en baadt de straten van het stadje in een magische sfeer. Winkels, warenhuizen en kerstgalerijen nodigen uit tot flaneren en de straten staan ​​vol met fantasierijk versierde kerstbomen.



Ongeveer twaalf weken lang wordt het seizoen in Gramado gevierd met de “Natal Luz”, de kerst van de lichtjes. Ongeveer 300 concerten, een spectaculaire lichtshow, optochten, vuurwerk, optredens, een rendiertentoonstelling en een groot kerstdorp wachten op de bezoekers van Gramados.