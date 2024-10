Alles over kweeperen

Laatst geüpdatet op oktober 3, 2024 by Redactie

Wanneer de kweeperen in de herfst heldergeel kleuren en hun onnavolgbare geur afgeven, is het het juiste moment om de vruchten te oogsten. Kweeperen spelen slechts een ondergeschikte rol in de commerciële fruitteelt en worden daarom zelden in de winkels aangeboden. De gele vruchten zijn vooral te vinden bij kwekerijen en op wekelijkse markten. Maar je kunt ze ook zelf planten.

Niet rauw eten!

Kweeperen zijn pitvruchten. Maar in tegenstelling tot appels en peren kunnen de vruchten niet rauw gegeten worden. Dit is wellicht ook de reden dat kweeperen enigszins in de vergetelheid zijn geraakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde appelkweeperen en perenkweeperen, al verwijst de naam alleen naar de betreffende vorm.

Lees ook: Peren – zoet en sappig door de herfst

Wat kan je ermee doen?

Van kweepeer kunnen bijvoorbeeld gelei, puree, likeur en brood worden gemaakt. Tijdens de verwerking is kracht nodig, omdat de rijpe vruchten erg hard zijn als ze worden gehakt. Vooraf dienen de wollige pluisjes op de vruchtschil die bij sommige soorten voorkomen verwijderd te worden omdat deze bitterstoffen bevatten.



Kweeperen bevatten veel vitamine C, kalium en ijzer. Ze zijn al eeuwenlang bekend in de volksgeneeskunde. Door hun hoge pectinegehalte kunnen ze gifstoffen in de darmen binden en elimineren.

Bewaren

Verse kweeperen kunnen enkele weken op een koele plaats worden bewaard. Ze hebben een hele sterke geur, je kunt ze dus het beste niet samen met andere fruitsoorten bewaren, anders nemen ze de geur op. Als je meerdere rijpe vruchten in een warme kamer plaatst, ruikt de hele kamer aangenaam naar kweepeer.