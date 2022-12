Layering – laagjes met gebreide kleding

Laatst geüpdatet op december 16, 2022 by Redactie

Knitwear is en blijft de ster van de herfst en de winter. Wanneer zomermode overgaat in wintermode, werken looks het hele jaar door het beste. Maximaal comfort: draag je favoriete breiwerk eroverheen. Wie het ’s morgens en ’s avonds lekker warm wil hebben, kan kiezen voor knusse overhemden van natuurlijke materialen. Gecombineerd met een spijkerblouse en lange blazer of jas is het makkelijk reageren op de herfstweerroutine van warm, koud, nat en zonnig.



Praktisch, comfortabel en spannend tegelijk – een outfit met een gelaagde look is veelzijdig. Als je verschillende lengtes, patronen en materialen combineert, heb je talloze stylingmogelijkheden.

Combineer met breiwerk

Het is niet alleen een kwestie van silhouet, steekmaat of aantal garens. Eén ding is zeker: knitwear is een must in het najaar. Bijzonder aantrekkelijk zijn hoogwaardige fijngebreide overhemden van natuurlijke materialen zoals kasjmier en zijde. Luxueus op de huid, natuurlijk verwarmend en toch vederlicht. Less is more: waaiers met laagjes van dunne materialen zoals chiffon, satijn of zijde. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een mooi silhouet. Om de verhoudingen te krijgen, kun je brede delen het beste in smalle delen stylen.

Coltrui laag geschikt voor de herfst

Als je in de herfst je favoriete zomerjurk niet wilt missen, draag je er nauwsluitende thermoshirts of een fijngebreide coltrui onder. Het beste in zwart of wit – de gelaagde look is klaar. Combineer anders niet te veel kledingstukken met elkaar, anders zal de gelaagde look snel overbelast lijken (maximaal 5 stuks is ideaal).

Elegant: chique laagjes

Meng niet te veel kleuren of patronen in één outfit – een look die twee of drie kleuren bij elkaar brengt, werkt het beste. De gelaagde look laat zich bij speciale gelegenheden van zijn elegante kant zien: extravagantie gecombineerd met klassiekers brengt verfijning in chique laagjes. Accessoires zoals statement sieraden zetten luxe accenten.

Kleine laagjes 1×1

Verschillende materialen met elkaar combineren. (Delicate dingen zoals satijn of zijde tot grovere dingen zoals spijkerstof of gebreide kleding). Om de verhoudingen te krijgen: Style brede delen in smalle. (Nauwsluitend fijngebreid overhemd met een lange blazer). Ton-sur-ton gelaagdheid ziet er bijzonder stijlvol uit. (Natuurlijke tinten, verschillende cognac-, beige- of grijsnuances).