Kersttrends 2022: erotische adventskalenders, kerstdorpen en roze kunstkerstbomen

Laatst geüpdatet op december 16, 2022 by Redactie

De Sint was nog niet in het land of Nederlanders waren al in de weer met hun kerstinkopen. Uit data van platform bol.com blijkt dat begin september de eerste kerstinkopen werden gedaan. Opvallend is de opkomst van de erotische adventskalender. Daarvan zijn er deze feestdagenperiode duizenden verkocht, bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Ook kerstdorpen zijn meer in trek, de afgelopen weken werden er al duizenden besteld, bijna 20 procent meer dan in dezelfde periode in 2021. De kunstkerstboom is onverminderd populair, waarbij klanten dit jaar vaker voor een gekleurde variant kiezen, zoals roze. En ondanks dat kerstverlichting een van de meest verkochte kerstartikelen op het platform is, is de verkoop ten opzichte van vorig jaar met 32 procent gedaald. De verlichting van vorig jaar gebruiken is iets waar wellicht makkelijker op bespaard wordt dit jaar.

Lees ook: Kersttrendrapport 2022: 5 verschillende kersttrends

Kerstcadeaus bol.com

Nu de kerstdagen naderen, ziet bol.com een aantal trends in de verkoop van artikelen ontstaan. “Als we kijken naar de kerstverkopen in het algemeen zien we dat klanten iets bewuster zijn. Ze zijn kieskeuriger geworden en kijken langer naar een product voordat ze het kopen,” vertelt Charel van Nassau, Lead Feestdagen bij bol.com. “Verder zien we dit jaar dat consumenten vaker kiezen voor een betaalbare variant van luxe van bijvoorbeeld verzorgingsproducten. Zo is de verkoop van parfum ten opzichte van vorig jaar bijna met een kwart gedaald, maar is de verkoop van douchegel en huidverzorging-geschenksets flink gestegen.

Lees ook: Zo style je bloemrijke december decoraties

Onderstaand de kersttrends: