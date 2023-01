Leuke weetjes over trouwringen

Laatst geüpdatet op januari 27, 2023 by Redactie

Een trouwring is een ring die je om je vinger draagt om je huwelijk te symboliseren. Het is meestal gemaakt van goud of platina, maar kan ook gemaakt zijn van andere metalen zoals zilver, wolfraam en palladium. Trouwringen zijn er in verschillende stijlen en uitvoeringen; ze zijn er in verschillende breedtes, profielen en stijlen om aan iedereens behoeften te voldoen. Enkele populaire trouwringstijlen zijn koepelvormige ringen, platte bandringen en platte profielbanden met ingezette diamanten of andere edelstenen rond de hele omtrek van de band. We zetten hier enkele weetjes over trouwringen op een rij.

Wanneer begonnen mannen trouwringen te dragen?

De traditie van mannelijke trouwringen zoals we die kennen, begon in het begin van de twintigste eeuw. Tijdens de wereldoorlogen droegen soldaten trouwringen om hun dierbaren te gedenken. Mannelijke trouwringen werden pas na de Koreaanse oorlog het sentimentele item dat ze nu zijn.

Wie was de eerste die trouwringen droeg?

Wist je dat de eerste trouwring 3000 jaar geleden werd gemaakt? De eerste schriftelijke vermelding van een formele uitwisseling van ringen tussen twee mensen werd ontdekt in het oude Egypte. Paren die ringen van hennep of riet uitwisselen, werden afgebeeld in geschriften die bekend staan als papyrusrollen.

Lees ook: 4 unieke manieren om te trouwen in Los Cabos

Waar komt de ring in het huwelijk vandaan?

De gewoonte om trouwringen uit te wisselen dateert uit het oude Rome. In tegenstelling tot moderne huwelijksceremonies werden ringen echter niet uitgewisseld tussen partners toen ze trouwden. In plaats daarvan presenteerden Romeinse mannen de vader van de bruid een ring als een symbool van aankoop.

Wie kwam op het idee om een aanzoek te doen met een ring?

De eerste historische referentie dateert uit 1477 toen aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk een aanzoek deed aan Maria van Bourgondië met een op maat gemaakte diamanten verlovingsring.

Zijn trouwringen verplicht?

Hoewel het niet helemaal noodzakelijk is, is een trouwring over de hele wereld een geliefde traditie. Deze ring staat voor eeuwige liefde en eenheid.