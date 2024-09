Wat is ‘love bombing’? De tekenen om op te letten

Laatst geüpdatet op september 26, 2024 by Redactie

Er bestaat zoiets als ’te veel liefde’. Vooral als die liefde ongewenst, overweldigend en gebruikt wordt om te manipuleren en te controleren. Love bombing is het overladen van een partner met liefde, geschenken en constante aandacht met de bedoeling hun gedrag, hun sociale leven of hun perceptie van hun relatie te beheersen, tot het punt dat ze zich ongemakkelijk en/of verstikt voelen, alsof ze niet kunnen ontsnappen.

Wat is ‘love bombing’?

Het geven van cadeaus, complimenten en liefdesverklaringen zijn kenmerken van de meeste gezonde relaties – en terecht – maar als de constante aandacht de ontvanger ongemakkelijk maakt, wordt het een probleem. Iemand met liefde overladen wordt een probleem wanneer de bedoeling achter de daad eerder verraderlijk dan onschuldig is, een middel om controle aan te wakkeren in plaats van een eenvoudig gebaar van het geven van cadeaus. ‘Waarom ga je uit met je vriendinnen terwijl ik net die nieuwe tas voor je heb gekocht?’ “Waarom klaag je dat ik je al drie dagen niet heb geappt, terwijl ik net een weekendje weg met je ben gegaan?” “Neem me alsjeblieft terug, ik geef je alles.”

Love bombing kan ook uiting geven aan paniek, verwoesting en zelfs zinspelen op zelfmoord bij het vooruitzicht dat hun relatie eindigt – als een middel om schuldgevoelens bij hun partner op te wekken en ervoor te zorgen dat ze zich te slecht voelen om te vertrekken.

Uitspraken als “Ik zou niets zijn zonder jou”, “Niemand houdt zoveel van je als ik”, en zelfs “Als je me verlaat, pleeg ik zelfmoord” zijn veelvoorkomende tactieken die worden gebruikt door Love bombers om hun partner te beschermen tegen andere bronnen van liefde en het te laten lijken alsof ze het enige in hun wereld zijn. Net als voorstellen van verbintenis veel te vroeg in een relatie, zoals trouwen of gaan samenwonen, na slechts een paar maanden te daten.

Hoewel love bombing op elk moment in een relatie kan voorkomen, kan het zich vaak manifesteren wanneer een persoon zich schuldig maakt aan een ander schuldgevoel om ze terug te nemen.

Dus wat zijn enkele signalen waar je op moet letten?

Extravagante cadeaus

Hoewel het leuk is om af en toe een cadeau te krijgen, kan het een waarschuwingssignaal zijn als iemand steeds maar weer cadeautjes of dure tickets voor je koopt en geen genoegen neemt met ‘nee’. Dit lijkt misschien allemaal onschuldig, maar het doel is om je te manipuleren zodat je denkt dat je ze iets verschuldigd bent.

Te veel complimenten

Als iemand al na korte tijd zijn of haar eeuwige liefde uit, kan dat een teken zijn dat hun gevoelens niet oprecht zijn. Enkele veelvoorkomende, overdreven uitspraken die je misschien hoort, zijn:

“Ik vind alles aan je geweldig.”

“Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo perfect is als jij.”

“Jij bent de enige persoon met wie ik tijd wil doorbrengen.”

Constant bellen en appen

Het lijkt erop dat ze je 24/7 bellen en appen en je nooit een seconde alleen laten met je eigen gedachten. Het is fijn om te weten dat er iemand aan de andere kant van de lijn is als je ze nodig hebt. Als de communicatie overweldigend wordt en eenzijdig aanvoelt, kan dat een teken zijn dat er iets goed is.

Ze willen al je aandacht

Ze kunnen zelfs boos worden als ze die niet krijgen, pruilen als je aan de telefoon bent of met hun ogen rollen als je ze vraagt ​​om te vertrekken.

Ze zijn behoeftig

Het kan voelen alsof het nooit genoeg zal zijn, hoeveel je ze ook geeft. Als je merkt dat je vrienden afzegt voor deze persoon of kansen mist, kan dat een waarschuwingssignaal zijn. Iemand die giftig is, zal je het gevoel geven dat je ze iets verschuldigd bent, zodat ze dag en nacht op je kunnen rekenen.

Het is de moeite waard om te zeggen dat veel van de facetten van love bombing op zichzelf deel kunnen uitmaken van een normale, gezonde relatie, maar in combinatie met andere vormen van datingmisbruik of dwangcontrole, worden ze giftig. Elke relatie is anders en kan veranderen, dus het is de moeite waard om zo nu en dan bij de jouwe te kijken en te zien hoe je je voelt – en hoe je eigen gedrag ook van invloed kan zijn op je partner.