Massage-olie bovenaan mannelijke inpaklijst voor eerste vakantie samen

Laatst geüpdatet op juni 28, 2023 by Redactie

De zomer komt er weer aan! 50+ singles kijken het meest uit naar leuke dingen ondernemen met mensen om wie ze geven (57%) én verliefd worden (45%). Dus wie weet ligt er ook een eerste vakantie met een nieuwe partner in het verschiet. Maar hoe ziet de ideale vakantie van de 50+ single er eigenlijk uit? 50+ datingservice Ourtime vroeg het 464 Nederlandse 50+ singles.



De 50 plusser gaat het liefst op pad met een liefdespartner. Mannen (76%) vinden dit zelfs nog een stuk belangrijker dan vrouwen (65%). Veel vrouwen vinden op vakantie gaan met vrienden ook fijn (12% om 4% bij mannen), slechts 6% reist bij voorkeur alleen. Met dit reisgezelschap trekt bijna twee derde er het liefst binnen Europa (64%) of Nederland (34%) op uit.

Romantiek voor thuis

Verder zien we een lichte voorkeur voor een avontuurlijke eerste trip met onze nieuwe partner (18%). Daarnaast geeft de 50+ single de voorkeur aan tot rust komen en een relax vakantie (17%) en luxe vakantie (16%). De romantische vakantie kan rekenen op weinig enthousiasme (12%), de romantiek bewaren we liever voor thuis.

Lees ook: Internationale Zoendag: etiquette voor 10 populaire vakantielanden

De eerste vakantie samen

Samen voor het eerst op vakantie, is ook als je de 50 gepasseerd bent een spannende aangelegenheid. En of het nu een avontuurlijke, relax, luxe of romantische vakantie is, bovenaan de inpaklijst van mannen staat de camera of massageolie (beide 20%). Ook een (sexy) pyjama is een belangrijk item om mee te nemen (11%). Bij vrouwen staat de camera met stip op één (22%) en komen we de (sexy) pyjama (15%) op de tweede plek tegen, om de top drie te complementeren met massageolie (13%).



“Wanneer je op vakantie met je nieuwe lief activiteiten onderneemt die je nooit eerder hebt gedaan, vergroot je de kans behoorlijk dat de verliefdheid sterker wordt. Loop maar eens samen over een spannende touwbrug boven een afgrond en kijk wat er tussen jullie gebeurt na die activiteit. De spanning ter plekke en de ontlading nadien levert een prachtige verbinding op!” Aldus psycholoog, seksuoloog en relatie-expert Irma van Steijn.