Laatst geüpdatet op oktober 17, 2024 by Redactie

Nu de herfst is begonnen begint het weer: we beginnen te hoesten en niezen. Nu kun je het beste lichamelijk contact met zieke mensen vermijden, veel bewegen en je handen ijverig wassen met antibacteriële zeep, toch? Onjuist. Wanneer hoesten, loopneuzen en keelpijn in het hoogseizoen zijn, circuleert er weer veel informatie over verkoudheid, wat vaak niet wetenschappelijk bewezen is. Deze halfkennis is gevaarlijk en leidt tot verkeerd gedrag, waardoor het aantal ziekten toeneemt. Om te helpen het koude seizoen beter te overleven, zetten we hier de 10 meest voorkomende misvattingen over verkoudheid op een rij:

Misvatting 1: Kussen is verboden als je verkouden bent!

De partner is verkouden en hoest voortdurend, maar we kussen hem nog steeds graag. Maar het risico op infectie verhindert ons dit te doen. Maak je een grapje? Meen je dat serieus? De weg naar je hart loopt immers via je maag – en niet alleen als het om eten gaat. De verkoudheidsvirussen die er altijd voor zorgen dat we ziek worden, komen via de kussende mond het darmkanaal binnen. Daar worden ze letterlijk vernietigd en hebben ze geen overlevingskans. Het positieve gevoel bij het kussen ondersteunt ook ons ​​immuunsysteem.

Misvatting 2: Veel vitamine C voorkomt verkoudheid

Er is ook een wijdverbreide mening dat hoge doses vitamine C beschermen tegen verkoudheid. Maar dat is niet waar. Omdat vitamine C in water oplosbaar is, wordt het, als je er te veel van binnenkrijgt, via de urine uitgescheiden. Het blijft dus ineffectief. Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs van bescherming voor hoge doses vitamine C.

Misvatting 3: Antibacteriële zeep beschermt tegen verkoudheid

Het wassen van je handen is de belangrijkste maatregel om jezelf tegen infecties te beschermen. Het maakt echter geen verschil of er antibacteriële zeep of conventionele zeep wordt gebruikt. Antibacteriële zeep kan zelfs de beschermende huidflora en het milieu, zoals het aquatische ecosysteem, beschadigen.

Misvatting 4: In de winter word je sneller verkouden dan in de zomer

Een fout die blijft bestaan. In de warmere maanden kun je net zo gemakkelijk ziek worden. De verkoudheidsvirussen in de zomer zijn anders dan die in de winter: ze kunnen lang overleven, vooral in warme en hoge luchtvochtigheid. Tocht of sterke temperatuurschommelingen verzwakken het immuunsysteem en maken het organisme kwetsbaar voor ziekteverwekkers.

Misvatting 5: Vandaag heb ik het koud, morgen ben ik ziek!

Wat de meeste mensen niet weten: de kou zelf is niet het probleem. De reden voor een verkoudheid kan zijn dat de kou de bloedstroom naar de onderkoelde delen van het lichaam – neus en luchtwegen – beperkt. Daardoor worden ze gevoelig en hebben ze niet veel meer om de virussen tegen te gaan. Verwarmingslucht zorgt bovendien voor droge slijmvliezen. Dit belemmert op zijn beurt de verwijdering van verontreinigende stoffen en zorgt ervoor dat virussen het gemakkelijk hebben.

Fout 6: Er werd op mij gehoest. Nu word ik ook ziek!

Deze veronderstelling geldt alleen als het organisme al zwak is en het immuunsysteem de binnendringende ziekteverwekkers niet kan bestrijden. Het grotere gevaar schuilt in de indirecte overdracht (uitstrijkinfectie) via handdrukken of handdoeken, deurklinken en andere materialen waarop virussen overleven.

Misvatting 7: Ik kan van een verkoudheid afkomen door te sporten

Sport wordt over het algemeen als gezond beschouwd. Maar als je al verkouden bent, zijn rust en voldoende slaap het enige juiste wat je kunt doen. Dit is de enige manier om het immuunsysteem te versterken en de virussen snel te bestrijden. Sport daarentegen verzwakt het immuunsysteem en heeft daardoor een averechts effect. Als je verkouden bent, ga dan naar bed in plaats van naar het sportveld.

Misvatting 8: Een verkoudheid kan in griep veranderen

Dat is ook niet waar, aangezien de ziekteverwekkers die verkoudheid en griep veroorzaken aanzienlijk verschillend zijn. De boosdoeners van griep zijn de zogenaamde influenzavirussen, terwijl verkoudheid wordt veroorzaakt door verschillende verkoudheidsvirussen. Een verkoudheid kan geen griep worden. De persoon die verkouden is, kan echter ook besmet raken met het griepvirus.

Misvatting 9: Je neus snuiten is beter dan je neus ophalen!

Het zal moeilijk zijn voor moeders van kleine kinderen, maar neusafscheidingen ophalen is beter dan je neus snuiten. De afscheiding bereikt de keel wanneer deze wordt opgetrokken en vervolgens wordt ingeslikt. Het maagzuur zorgt voor de rest en maakt de ziekteverwekkers onschadelijk. Het gewelddadig snuiten van de neus daarentegen kan neusafscheidingen naar de sinussen transporteren, waar ze ontstekingen veroorzaken.

Misvatting 10: Als je eenmaal ziek wordt, ben je de rest van het jaar immuun

Het basisidee achter deze fout is niet zo slecht. Ons immuunsysteem past zich aan bekende virussen aan, herkent deze en kan deze direct bestrijden. Toch wordt een volwassene gemiddeld twee tot vier keer per jaar verkouden en raken kinderen acht tot tien keer besmet. De reden hiervoor: enerzijds veranderen virussen voortdurend van oppervlak, zodat de antilichamen in ons immuunsysteem ze niet meer herkennen. Aan de andere kant zijn er gewoon veel verschillende verkoudheidsvirussen. Het kan gemakkelijk gebeuren dat het immuunsysteem na een verkoudheid opnieuw moet vechten tegen verkoudheidsvirussen.