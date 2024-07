Mozzarella of burrata: wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op juli 5, 2024 by Redactie

Mozzarella en burrata behoren tot de zogenaamde filata kazen. Om filata kaas te maken, wordt de kaaswrongel gebroeid met heet water en vervolgens gekneed tot het mengsel slierten vormt. Hieruit worden stukjes gesneden die vervolgens meestal tot balletjes worden gevormd en in pekel worden geplaatst. Omdat mozzarella maar één tot drie dagen rijpt, is het een roomkaas. De bolvormige mozzarella heeft een gelijkmatige, vrij stevige consistentie. Burrata daarentegen is een zakje filata kaas met een romige crèmevulling erin die getrokken mozzarelladraden bevat. De licht zoet smakende vulling vloeit uit het midden van de kaas als je hem opensnijdt.



Burrata heeft doorgaans een hoger vetgehalte dan mozzarella. Terwijl mozzarella gemaakt van koemelk een vetgehalte heeft van ongeveer 45 procent in droge stof, heeft burrata maar liefst 60 procent. Het hoge vetgehalte in burrata zorgt voor een bijzonder romige smaak.

Gebruik en duurzaamheid

Burrata kan worden bereid als mozzarella en past goed bij tomaten, brood, salade of pasta. Mozzarella en tomaat zijn een klassieke combinatie en niet weg te denken zijn uit elk feestbuffet. Mozzarella heeft van nature een mild aroma en is goed te combineren met dominant smakende gerechten en kruiden zoals basilicum. Mozzarella is ook uitstekend als pizzakaas en om te gratineren. Beide kaassoorten worden bewaard in een pekel of wei. Bedekt met pekel zijn geopende verpakkingen enkele dagen houdbaar in de koelkast. Als de kaas bitter of zuur smaakt, is hij bedorven.