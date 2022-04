Plantaardig vlees uit een 3D-printer bij The Iron Lady in Rotterdam!

Plantaardig vlees uit een 3D-printer? Ja, dat wordt vanaf volgende geserveerd bij restaurant The Iron Lady in Rotterdam! The Iron Lady werkt hiervoor samen met de Israëlische start-up Redefine Meat, wat het eerste bedrijf ter wereld is dat plantaardig vlees 3D-print.

De Redefine Burger

Vanaf a.s. woensdag 27 april staat bij The Iron Lady de Redefine Burger op de kaart. De Redefine Burger is een stevige burger die speciaal is gemaakt om al je zintuigen te prikkelen. Met een vlezige smaak en grove gemalen textuur, is het niet van een normale hamburger te onderscheiden. De Redefine Burger is gemaakt met plantaardige ingrediënten zoals soja, erwten en kikkererwten, zonder concessies te doen aan smaak, gezondheid en duurzaamheid.De milieubelasting is 95% lager dan die van echt vlees, en de productie vindt plaats in Best in Brabant.

Lees ook: Alles wat je moet weten als je flexitariër wilt worden

The Iron Lady

The Iron Lady is een vlees én vegan restaurant op de Pannekoekstraat in Rotterdam, geopend vlak voor Corona. De naam van het restaurant is een eerbetoon aan sterke, onafhankelijke vrouwen. Geïnspireerd door onder meer Margaret Thatcher. De missies van Redefine Meat en de Iron Lady vallen daarmee naadloos samen. Samen willen ze iedereen laten genieten van de smaak en textuur van vlees, maar dan op een duurzame manier.