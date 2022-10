Singles vaker bezorgd over kunnen betalen van dates

Laatst geüpdatet op oktober 28, 2022 by Redactie

Alles wordt duurder, maar hoe zit het met daten? Bijna één op de vijf singles (18%) maakt zich de laatste tijd meer druk over geld als het om daten gaat, zo blijkt uit onderzoek van online dating app happn onder haar gebruikers. Tegelijkertijd hoeft een date zeker niet altijd geld te kosten, 20% van de singles geeft namelijk aan geen geld uit te geven op een gemiddelde date. Toch blijft de daarbij horende hamvraag vaak: wie betaalt de rekening? De resultaten laten zien dat veel mannelijke singles het liefst zelf de volledige rekening betalen; vrouwelijke singles splitten liever.

Geldzorgen tijdens een date

Met de stijgende prijzen geeft 18% van de singles aan zich zorgen te maken over daten en hun portemonnee. Sterker nog, 13% van de singles geeft aan wel eens een date te hebben afgezegd, omdat ze niet genoeg geld hadden. Hoeveel gaan ze dan op date en wat geven ze uit? Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de singles (85%) gemiddeld ten minste één keer per maand op date gaat. Aan zo’n date is bijna één op de drie (31%) tussen de €1 en €25 kwijt; 15% tussen de €25 en €50, 15% tussen de €50 en €75 en 11% tussen de €75 en €100. Een kleine 8% geeft meer uit dan €100.



Toch blijkt ook dat een date niet altijd (veel) geld hoeft te kosten. Eén op de vijf singles geeft namelijk aan op een gemiddelde date geen geld te spenderen. Samen wandelen door de stad of op het strand is (zo goed als) gratis. Al zou dit percentage ook deels kunnen liggen aan dat de ander betaalt.

Wie betaalt de rekening?

Een ietwat ongemakkelijk moment tijdens de date: wie trekt de portemonnee? happn vroeg singles waar zij de voorkeur aan geven. Meer dan de helft (55%) van de mannen geeft aan graag zelf de kosten voor hun rekening te nemen; bij vrouwen is dit 8%. Vrouwen splitten dan weer liever de rekening (30%) ten opzichte van mannen (12%). Ook de eeuwenoude smoes ‘ik ben mijn portemonnee vergeten’ blijkt vandaag de dag nog redelijk vaak voor te komen: bijna één op de vijf (18%) singles heeft al een keer meegemaakt dat hun date geen portemonnee bij zich had.

Praten over geld op date

Geldzaken bespreken tijdens een eerste date – taboe of niet? Driekwart van de singles geeft aan het heel normaal te vinden om in het dagelijks leven over geld te praten; ze zijn transparant over dit onderwerp. Deze Nederlandse nuchterheid is ook terug te vinden tijdens een eerste date: maar liefst 64% van de singles praat makkelijk over geld en ziet het als een onderwerp zoals ieder ander. Toch vinden niet alle singles geldpraat even romantisch; één op de drie geeft aan dit onderwerp liever te vermijden op een eerste date.