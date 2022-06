Sport, geen schermen: de sleutel tot gelukkigere, gezondere kinderen

Of het nu gaat om sportbeoefening, muzieklessen of een informeel gesprek met vrienden, wanneer kinderen betrokken zijn bij naschoolse activiteiten, voelen ze zich eerder gelukkiger en gezonder dan hun tegenhangers die aan een scherm gekluisterd zijn.



In een nieuwe studie, uitgevoerd door de University of South Australia en het Department for Education, ontdekten onderzoekers dat het welzijn van kinderen wordt verhoogd wanneer ze deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, maar daalt wanneer ze tijd doorbrengen op sociale media of het spelen van videogames.



De studie analyseerde gegevens van 61.759 scholieren in de jaren 4 tot 9 (via de South Australian Wellbeing and Engagement Collection 2018), waarbij het gemiddelde aantal dagen per week werd beoordeeld dat kinderen deelnamen aan naschoolse activiteiten (15-18 uur) en meet deze aan welzijnsfactoren – geluk, verdriet, zorgen, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, optimisme, emotieregulatie en tevredenheid met het leven.

Lees ook: Kinderen en smartphones? Dit zijn de gevaren!



Het bleek dat de meeste studenten ongeveer 4 dagen van de schoolweek tv keken en ongeveer 3 dagen per week tijd op sociale media doorbrachten.



Volgens het Australian Institute of Health and Welfare heeft één op de zeven kinderen (gelijk aan ongeveer 560.000 kinderen) een psychische stoornis, waarbij één op de tien kinderen een zorgwekkend niveau van welzijn heeft.



Hoofdonderzoeker, dr. Rosa Virgara van UniSA, zegt dat het onderzoek wijst op een acute behoefte om kinderen aan te moedigen deel te nemen aan andere activiteiten dan schermen.



“Kinderen helpen een goed gevoel van persoonlijk welzijn te ontwikkelen is van het grootste belang in de onzekere omgeving van vandaag”, zegt dr. Virgara.



“Dit is vooral belangrijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd, omdat ze leren over de uitdagingen en risico’s die voltijds school met zich mee kan brengen; maar het is net zo belangrijk voor tieners die te maken hebben met een reeks fysieke, sociale en emotionele veranderingen.



“Onze studie laat zien hoe sommige buitenschoolse activiteiten het welzijn van kinderen kunnen verbeteren, terwijl andere – met name schermen – hun mentale en fysieke gezondheid kunnen aantasten.



“Schermen zijn een enorme afleiding voor kinderen van alle leeftijden. De meeste ouders zullen dit beamen. En of kinderen nu aan het gamen zijn, tv kijken of op sociale media zitten, er is iets aan alle schermen dat schadelijk is voor hun welzijn.



“Het is interessant omdat je misschien denkt dat het het gebrek aan lichaamsbeweging is dat dit veroorzaakt, maar ons onderzoek toont aan dat huiswerk maken of lezen – beide zittende activiteiten – een positieve bijdrage leveren aan het welzijn, dus het is iets anders.



“In feite ontdekten we dat het welzijn van kinderen hoger was wanneer ze deelnamen aan buitenschoolse activiteiten – zelfs als ze al aangaven gelukkig te zijn. “Wat dit laat zien, is dat we manieren moeten vinden om kinderen van alle leeftijden en achtergronden aan te moedigen deel te nemen aan activiteiten die hen weghouden van tv, computers en mobiele apparaten.”



Het onderzoek brengt ook duidelijke verschillen aan het licht tussen kinderen met een lage en een hoge sociaaleconomische achtergrond.

Lees ook: 8 redenen waarom zomerkamp ideaal is voor kinderen

Studenten met een lagere sociaaleconomische achtergrond die vaak aan sport deden, hadden 15 procent meer kans om optimistisch te zijn, 14 procent meer kans om gelukkig en tevreden te zijn met hun leven en 10 procent meer kans om hun emoties te reguleren. Omgekeerd hadden kinderen die videogames speelden en sociale media gebruikten bijna altijd een lager welzijnsniveau: tot 9 procent minder kans om gelukkig te zijn, tot 8 procent minder optimistisch en 11 procent meer kans om dingen op te geven.



“Kinderen die meer risico liepen, kwamen meestal uit een lagere sociaaleconomische achtergrond, wat wijst op een duidelijke behoefte aan meer ondersteuning op deze gebieden”, zegt Dr. Virgara.



“Al met al is de boodschap duidelijk: gamen, tv kijken, spelen op computers en scrollen door sociale media dragen niet bij aan het opbouwen of behouden van een positief welzijn bij kinderen.



“Het is zeker een uitdaging, vooral omdat de meeste kinderen zijn opgevoed met apparaten. Maar als gezinnen zich meer bewust kunnen zijn van de problemen die met schermen gepaard gaan, kunnen we misschien een betere balans vinden tussen schermtijd en andere buitenschoolse activiteiten.”