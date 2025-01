Starbucks introduceert het wintermenu!

Laatst geüpdatet op januari 7, 2025 by Redactie

Nu de feestdagen achter ons liggen introduceert Starbucks het wintermenu! Starbucks nodigt je uit om dé pistache-trend van het moment te komen proeven. Pistache is overal: van de Dubai pistache-reep tot pistache-oliebollen, croissantjes en zelfs wafels. Vanaf donderdag kun je deze trend ook proeven bij je favoriete Starbucks-winkel!

Deze winter introduceren we:

Pistachio Latte: een warm drankje gemaakt met havermelk, de Starbucks signature espresso en een vleugje witte chocolade-pistache siroop, afgetopt met een luchtige, zoete melklaag met dezelfde witte chocolade-pistachesmaak.

Iced Pistachio Latte: een koud drankje gemaakt met havermelk, de Starbucks signature espresso en een vleugje witte chocolade-pistache siroop, afgetopt met een luchtige, zoete melklaag met dezelfde witte chocolade-pistachesmaak.

Pistachio Frappuccino*: een verfrissend drankje met crushed ice, volle melk, en een romige witte chocolade-pistache mix, afgetopt met slagroom.

Pistachio Latte

Iced Pistachio Latte



* verkrijgbaar van 10 februari tot 5 maart

Daarnaast keert een geliefde klassieker terug:

Golden Caramel White Hot Chocolate

Golden Caramel White Hot Chocolate: Gestoomde melk verrijkt met de volle smaak van karamel en witte chocolade, afgetopt met luchtige slagroom, bestrooid met stukjes zoete toffee en witte chocoladesnippers.

Pistachio Latte vraagt natuurlijk om een perfecte Pistachio pairing

Zoals je van Starbucks gewend bent, biedt het wintermenu dit jaar ook weer een selectie van nieuwe én vernieuwde lekkernijen om jezelf te verwennen in het nieuwe jaar. Geïnspireerd door de pistachetrend heeft Starbucks ook gebakjes ontwikkeld die hier goed bij passen:

Pistachio Donut: Een heerlijke donut met pistachevulling, afgetopt met pistacheglazuur en rijkelijk bestrooid met pistachestukjes.

Creamy Pistachio Loaf Cake: Een smeuïge pistachecake afgetopt met romige pistache-icing.

Pistachio Donut

Creamy Pistachio Leaf Cake



Daarnaast zijn de geliefde koekjes terug, dit keer met een twist: ze hebben nu een nog zachtere, smeuïgere binnenkant en een heerlijk knapperige buitenkant. Verkrijgbaar in drie varianten: Chocolate Chunk Cookie, All Chocolate Cookie, en White Chocolate



En om af te sluiten, voegen we de Egg & Avocado Muffin toe aan ons menu als aanvulling op de andere ontbijt favoriet, de Egg & Bacon Muffin. Dit heerlijke muffinbroodje bestaat uit roerei en avocado.

Egg & Bacon Muffin

Egg & Bacon Muffin



Het nieuwe wintermenu is verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland vanaf 9 januari. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats en Thuisbezorgd.