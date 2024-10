Zo zet je supermarktbloemen om in een professioneel boeket

Laatst geüpdatet op oktober 11, 2024 by Redactie

Er is niets beter dan verse bloemen in huis, en het tonen van onze bloemstukken is iets waar velen van ons trots op zijn. En hoewel we misschien altijd professionele bloemendecoraties in huis willen hebben, weet het team van bloemen- en cadeaubezorgservice Euroflorist dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Daarom hebben ze hun 5 eenvoudige tips gedeeld om supermarktbloemen om te zetten in professioneel ogende boeketten – waardoor ze er duurder uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Bekijk ze hieronder:

1. Kies de meest verse bloemen

Inspecteer allereerst de bloemen om er zeker van te zijn dat ze vers zijn, en kijk of de bloemblaadjes levendig zijn en vrij van verkleuring of verwelking. Delicatere bloemen, zoals madeliefjes of tulpen, verwelken relatief snel, dus als je op zoek bent naar een boeket dat lang meegaat, kies dan voor rozen of chrysanten.



Door zorgvuldig de meest verse bloemen te selecteren en verschillende schikkingstechnieken te overwegen, kun je zelfs de meest doorsnee supermarktbloemen transformeren in een prachtige en langdurige bloemenpresentatie.



Je kunt zelfs meer dan één boeket kopen om je arrangement te verbeteren. Overweeg om verschillende soorten bloemen, kleuren en texturen te mengen, omdat het combineren van bloemen met verschillende vormen en maten diepte toevoegt aan je arrangement.

2. Voer stappen uit voor de verzorging van de bloemen

De sleutel tot een langdurig en levendig bloemstuk ligt in de stappen die je neemt om de bloemen voor te bereiden.



Voordat je de bloemen schikt, moet je ervoor zorgen dat alle bladeren zijn verwijderd – vooral als ze onder de waterlijn komen te zitten – omdat dit helpt om bacteriën te verminderen, waardoor de bloemen langer meegaan.



Je moet de stelen ook schuin afsnijden, ongeveer een cm vanaf de onderkant. Dit zal helpen om het oppervlak te vergroten, waardoor de bloem meer water kan opnemen.

3. Gebruik de criss-cross-methode om de bloemen te schikken

De criss-cross-methode wordt gebruikt door bloemisten over de hele wereld en is een geweldige techniek om het uiterlijk van je boeket thuis te verbeteren.



De techniek is echt eenvoudig en spreekt voor zich. Om dit te doen, kruis je de bloemstelen gewoon over elkaar terwijl je ze in een vaas plaatst – beginnend bij de randen en werkend naar het midden.

4. Voeg wat blad en groen toe

Je kunt ook wat groen toevoegen, zoals eucalyptus of varens, om diepte en contrast toe te voegen, en de bloemen zo rangschikken dat te strakke bossen worden vermeden, zodat ze er niet te vol uitzien.



Je kunt de stelen van het blad (en de bloemen) ook nog verder afknippen om verschillende maten te creëren.

5. Voeg opvulbloemen toe

Als je arrangement eenmaal is samengesteld, kun je een paar gaten tegenkomen. De beste manier om dit op te lossen, is door wat opvulbloemen toe te voegen – die zijn meestal kleiner.



Je kunt elke opvulbloem kiezen die je wilt, en natuurlijk matchen met de rest van je boeket. Enkele populaire keuzes zijn gipskruid, leeuwenbekken, moederkruid en asters.