Recept: verfrissende aardappel-paprikasalade

Nergens smaakt het zo lekker als buiten! Felle zon, goed humeur, aardige mensen en een mand vol lekkers – niets staat een geslaagde picknick in de weg. Aardappelsalade is gemakkelijk te bereiden en gemakkelijk te vervoeren. In een verfrissende versie met rode paprika en een verfijnde dressing verrijkt hij elke picknick en zal hij ook zijn fans vinden bij de volgende barbecue.

Altijd anders, altijd goed

Iedereen kent hem, iedereen mag hem. Aardappelsalades zijn er in talloze variaties. Voor de bereiding van aardappelsalade moeten vastkokende of overwegend vastkokende aardappelen worden gebruikt. Deze behouden hun vorm ook na vermenging met andere ingrediënten en de salade krijgt een aangename consistentie. Aardappelsalade doet het vooral goed bij gekookte aardappelen van de dag ervoor – dan zijn de knollen steviger en makkelijker te snijden.

Recept aardappel-paprikasalade

Ingrediënten voor 2 porties:

500 g aardappelen (voornamelijk vastkokend)

Wat zonnebloemolie om te frituren

250 g rode puntpaprika’s

100 ml groentebouillon

75 ml witte wijnazijn

2 takjes marjolein

1 el mosterd, medium heet

50 ml zonnebloemolie

½ rode ui

Zout, suiker, peper naar smaak

Bereiding:

Voor de aardappelsalade:

Kook de aardappelen in ruim water in ongeveer 20 minuten gaar. Giet vervolgens af, laat iets afkoelen, schil en halveer de aardappelen. Houd de aardappelschil apart voor de marinade.

Was de puntpaprika’s, droog ze, ontpit ze en snijd ze in de lengte in reepjes. Bak in een hete pan met olie op de hoogste stand ongeveer drie minuten en breng op smaak met zout.

Voor de marinade:

Was de marjolein, schud droog en pluk de bladeren. Pel de ui en hak fijn. Breng vervolgens de bouillon en azijn aan de kook met de aardappelschil, voeg de marjolein, mosterd en olie toe en mix fijn met een staafmixer. Voeg uienblokjes toe en kook opnieuw kort. Kruid rijkelijk met peper en zout. Meng alles met de marinade en serveer.