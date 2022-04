Met je familie en vrienden lekker barbecueën

Wanneer het weer steeds aangenamer wordt en het langer licht is buiten, worden de barbecue kriebel gevoed. De barbecue wordt uit de schuur gehaald en we beginnen met het plannen van een gezellig dagje barbecueën met gezellige familieleden en vrienden. Een barbecue organiseren is niet zomaar geregeld er moeten aan een aantal zaken worden gedacht. Wat heb je nodig tijdens de barbecue en hoe kun je dat regelen? In dit artikel lees je hier meer over.

Wil je liever vis of vlees op de barbecue?

Bij het organiseren van een barbecue is het belangrijk om stil te staan bij een aantal belangrijke zaken, zoals het eten. Uiteindelijk is het kiezen van eten een persoonlijke keus. Wil je liever vis of vlees? Elk jaar, rond de zomerperiode, worden er verschillende barbecuepakketten verkocht. Denk aan aan pakketten vol verschillende vleessoorten zoals kiprollade, lamskoteletten, varkens spiesen, saté, worst en hamburgers. In deze pakketten worden de meest gebruikte bbq vleessoorten in verpakt. Deze zijn meestal ook al voorgekruid, waardoor je dat zelf niet meer hoeft te doen.

Eten we alleen vlees tijdens de barbecue?

Tijdens een barbecue worden niet alleen vlees en vis geconsumeerd. Zonder vlees kan er ook worden gebarbecued. Zo kun je in de supermarkten vegetarische burgers en barbecueworstjes vinden. Deze bestaan normaliter uit soja als basisingrediënt. Daarnaast kun je verschillende groenten barbecueën, zoals paprika’s, aardappeltjes, champignons, aubergines en courgetten. Een barbecue is niet afgemaakt zonder salades, gesneden brood, kruidenboter en verschillende tapenades.

Aan welke andere zaken moet ik denken?

Naast het eten zijn er nog genoeg andere zaken die geregeld moeten worden. Ten eerste moet er worden vastgesteld waar er wordt gebarbecued. Doen we dat liever thuis in de tuin of in een mooi groen parkje? Ten tweede is het belangrijk om na te denken aan wat er wordt gedronken. Ten derde moet er worden gedacht aan stoelen of een picknickkleed waar iedereen op kan zitten. Tot slot is het weer in Nederland onvoorspelbaar. Het is belangrijk om rekening te houden met eventuele kans op neerslag. Wanneer er regen wordt verwacht, is het altijd handig om een tent mee te nemen. Zelf als er geen neerslag wordt verwacht, kan het worden meegenomen als zekerheid.

Kortom, het organiseren van een barbecue moet er gedacht worden aan verschillende zaken, zoals eten, locatie, zitgelegenheid en het weer. Tijdens een barbecue hoeft er niet alleen vis of vlees worden gegeten. Je kunt ook vegetarische etenswaren of groenten barbecuen. Daarnaast is het belangrijk om een locatie voor de barbecue vast te stellen, na te lopen of er een picknickkleed of stoelen worden meegenomen en rekening worden gehouden met het weer.