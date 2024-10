Laatst geüpdatet op oktober 28, 2024 by Redactie

In Texas betekent actief zijn meer dan paarden opzadelen! De gevarieerde natuur van de Lone Star State biedt tal van activiteitenmogelijkheden, of het nu gaat om wandelen door ravijnen, fietsen door wijngaarden of ’s nachts kajakken in trendy Austin. Hier wat tips voor een actieve vakantie in Texas.

Peddel dag en nacht

Met een oppervlakte van bijna 26.000 hectare en gelegen in Oost-Texas, wacht Caddo Lake op peddelaars in zijn mystieke landschap van torenhoge cipressen, met mos bedekte bomen en weelderige waterplanten. Je kunt bevers, reigers, schildpadden en met een beetje geluk alligators zien. Toegang tot Caddo Lake State Park kost vier dollar (ongeveer 4 euro). Bij de accommodatie kun je kano’s en kajaks huren.



Een andere kajakexcursie wacht op bezoekers van Austin: de Crystal Kayak Glow Tour by night. Onder een sterrenhemel en met een panoramisch uitzicht op de horizon gaan peddelaars in speciaal uitgeruste kajaks op pad voor een nachtelijke excursie op de San Marcos-rivier. Kleurrijke onderwater-LED’s dienen als oriëntatie- en sfeerlicht. Het bezoek duurt ongeveer 75 minuten. Prijs: $ 45 per persoon (ongeveer 45 euro).

Wandel naar toppen en door ravijnen

Palo Duro Canyon State Park is de Grand Canyon van Texas. De op een na grootste kloof in de Verenigde Staten biedt een 200 kilometer lang landschap van rode zandstenen kliffen, waaronder de ontzagwekkende Lighthouse Rock, en wandelmogelijkheden met een spectaculair uitzicht op de kloof. Archeologische tentoonstellingen, inheems aardewerk en sieraden wachten op bezoekers in het bezoekerscentrum.



In het grootste nationale park van Texas, Big Bend National Park, strekken wandelroutes zich uit van de oevers van de Rio Grande tot de top van Emory Peak, op bijna 2.450 meter hoogte. Wandelaars vinden hier tal van watervallen en enorme cactussen, evenals verbazingwekkende dieren in het wild, waaronder adelaars, coyotes, zwarte beren en bergleeuwen.

Fiets of mountainbike in actie

Zadel in Hill Country! Op de fiets rijden reizigers door kleurrijke velden met wilde bloemen en cipressenbossen. Het ideale startpunt voor fietstochten is Fredericksburg. Dit pittoreske stadje wordt omgeven door wijngaarden en ligt in het hart van Texas. Een dagtocht neemt je mee op de Luckenbach Loop Alternate, een fietsroute van 50 kilometer. ‘S Avonds leeft het dorp met live countrymuziek.



Fans van actie gaan naar Tyler State Park. Het beslaat 40 vierkante kilometer, ligt op ongeveer anderhalf uur van Dallas en is vooral populair bij gedurfde mountainbikers. De 21 kilometer kronkelende fietspaden maken het tot een race met karakter, tussen wortels en ruig terrein. De route rond het grote meer, omzoomd door bomen van 30 meter hoog, is bijzonder aangenaam en biedt soms ongewone ontmoetingen: het is niet ongebruikelijk om herten, eekhoorns, wasberen, opossums en vele vogelsoorten tegen te komen.