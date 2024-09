Nieuw bij TLC in oktober 2025

Laatst geüpdatet op september 24, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in oktober 2024? Onder andere De Frogers: Happy Campers, Bondi Vet, My Big Fat Fabulous Life en nog veel meer. Dit zijn de highlights van TLC in oktober 2025.

De Frogers: Happy Campers | vanaf woensdag 23 oktober om 20:30 uur

Een nieuw seizoen met een nieuwe plek van bestemming! De familie Froger vertrekt weer voor een nieuwe family camping trip! In twee caravans, twee campers en met één grote bus rijdt de Froger-stoet vanuit Blaricum hélemaal naar Cornwall in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen seizoen was er – vooral onder de jongere leden van de familie – twijfel of een volgende familie-kampeertrip wéér richting het regenachtige Engeland wel zo’n goed idee zou zijn, maar dit keer is hen beloofd dat in Cornwall vrijwel áltijd de zon schijnt. Maar of dit klopt, valt nog te bezien… Weer of geen weer, als de familie maar samen is! Daar draait het bij de Frogers uiteindelijk allemaal om! Er staan dan ook weer tal van leuke en gezellige activiteiten gepland tijdens deze kampeerreis. Zo gaan de mannen samen met Natasja kleiduifschieten, wordt er fanatiek gekanood met de hele familie, mag een middagje vissen natuurlijk niet ontbreken, bespreekt Natascha met haar vader het aankomende huwelijk en doet René een hartverwarmend voorstel, wordt er een babyshower voor aanstaande moeder Ruby georganiseerd en krijg je René niet naar huis tot hij ook een potje gegolft heeft. Dit en nog véél meer is te zien in het nieuwe seizoen De Frogers: Happy Campers!

> Kijk vanaf woensdag 23 oktober wekelijks vooruit op HBO Max

Bondi Vet | vanaf maandag 7 oktober elke werkdag om 18:00 uur

In een nieuw seizoen van Bondi Vet worden weer de meest uiteenlopende dieren geholpen door de toegewijde Australische dierenartsen in de omgeving van Sydney. Zo krijgt veearts Chris Brown een bijzondere opdracht om een veulen te helpen dat net zijn moeder verloren heeft. Het arme beest is pas drie dagen oud, dus haast is geboden om een ‘stiefmoeder’ te vinden die hem kan grootbrengen met eigen moedermelk. Een geschikte merrie vinden is al lastig, zorgen dat deze merrie het veulen accepteert helemaal. Gelukkig heeft Chris daar enkele slimme trucjes voor. Ook neemt hij een kijkje bij de eenjarige leeuw Zambi voor wie hij eerder een surrogaat-ouder regelde in de vorm van een labrador! Ook kleine dieren krijgen de aandacht die ze nodig hebben in het Small Animal Specialist Hospital (SASH). Zoals een kat die een cadeaulint van bijna een meter lang heeft doorgeslikt. Dierenarts Lisa Chimes hoopt het lange lint uit de maag te krijgen voordat het naar de darmen gaat, zodat een operatie niet nodig is. Ondertussen heeft Tim Faulkner in zijn Australian Reptile Park de handen vol aan drie brutale emoes die klanten lastigvallen en beroven van hun eten of zelfs sieraden. Weet hij een oplossing voor deze lepe loopvogels?

> Kijk vanaf woensdag 13 november het hele seizoen op HBO Max

My Big Fat Fabulous Life | vanaf dinsdag 8 oktober om 20:30 uur

Het nieuwe seizoen van My Big Fat Fabulous Life begint met het schokkende nieuws dat Whitneys moeder Babs een beroerte heeft gehad, waardoor ze met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. De doorgaans goedlachse Whitney is ontroostbaar en maakt zich grote zorgen omdat deze beroerte ernstiger lijkt dan die van vijf jaar geleden toen haar moeder ook al getroffen werd. Ze eet slecht en heeft last van hallucinaties. Wat het extra wrang maakt is dat haar vader en broer corona hebben en daarom niet op bezoek mogen. Babs heeft zelf ook corona, maar dat weerhoudt Whitney er niet van toch langs te gaan – ondanks de waarschuwing van haar vader dat Whitney in haar conditie beter geen corona kan krijgen. De geëmotioneerde tv-persoonlijkheid, die tien jaar geleden bekendheid kreeg met haar YouTube-hit “A Fat Girl Dancing”, wordt gelukkig goed opgevangen door haar huisgenoten en vrienden. Ook van ex-geliefde Lenny die tevens aanbiedt om haar te helpen met het filmen en monteren van dansvideo’s voor Whitneys online programma. Wordt dit slechts een zakelijke relatie of bloeit er meer op tussen de twee? Whitney heeft officieel nog iets met haar Franse vlam die ze onlangs in Parijs ontmoette. Welk liefdespad zal ze volgen?

> Kijk vanaf dinsdag 8 oktober ook op HBO Max

My Mum, Your Dad Australia | vanaf donderdag 17 oktober om 21:30 uur

Het is misschien wel het smeuïgste datingconcept ooit vertoond op televisie: My Mum, Your Dad (ditmaal in Australia). Hierbij gaan acht singles (vier vrouwen, vier mannen) van middelbare leeftijd in een luxueus retreat onderzoeken of er onderlinge chemie is. Tot zover niets verrassends. Het spannende aspect zit in het feit dat hun kinderen vanuit een nabijgelegen huis meekijken en via geheime camera’s élke stap van hun – onwetende – ouders kunnen volgen. En beïnvloeden! Want via challenges kunnen de jongvolwassen kinderen acties verdienen waarmee ze het datingavontuur van hun ouders kunnen sturen. Bijvoorbeeld door te bepalen wie met wie mag daten of juist niet. Of welke ouder het retreat moet verlaten. Als de kinderen in de eerste aflevering heimelijk meeluisteren met een gesprek tussen de vaders waarbij de mannen een van de aanwezige vrouwen beschimpen, levert dat niet alleen schaamte op bij de kinderen, maar ook woede bij de dochter van de vrouw in kwestie. De toon is gezet en het belooft een heet en pittig liefdesavontuur te worden, in alle opzichten.

> Kijk vanaf donderdag 17 oktober ook op HBO Max