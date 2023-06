Snoekbaars: daarom is de zoetwatervis een bijzonder gezond alternatief

Milieuschade, voedselschandalen en stijgende kosten: de vleesconsumptie loopt al een tijdje terug. De kritiek houdt echter niet op bij zijn populaire alternatief, de consumptie van vis: twijfelachtige vismethoden en de angst voor gezondheidsschade zorgen voor tegenwind. Toch hebben we een betrouwbare bron van hoogwaardige eiwitten nodig.



Een geheime tip is de snoekbaars – het is om meerdere redenen erg gezond en een echte delicatesse. We onthullen hier waarom snoekbaars zo voedzaam is.

Waarom is snoekbaars beter dan andere vissoorten en vooral beter dan vlees?

De snoekbaars is niet alleen buitengewoon lekker, het is ook een belangrijk onderdeel van een gezond en uitgebalanceerd dieet. In tegenstelling tot vlees is snoekbaars zeer vetarm, maar bevat wel de vetten die belangrijk zijn: de waardevolle omega-3-vetzuren. Van deze vetzuren is aangetoond dat ze de gezondheid van het hart ondersteunen, de hersenfunctie stimuleren en ontstekingsremmende effecten hebben. Snoekbaars is ook superieur aan vlees als magere eiwitbron. Eiwitten zijn essentieel voor de opbouw en het herstel van lichaamsweefsels. Maar het gaat nog verder: de snoekbaars levert vitamine D en vitamine B12, die belangrijk zijn voor de gezondheid van de botten. Vitamine B12 is essentieel voor het zenuwstelsel en bevordert de concentratie.



Ook op het gebied van mineralen heeft de snoekbaars veel te bieden. Het selenium dat het bevat is een waardevolle antioxidant en beschermt tegen vrije radicalen. Fosfor zorgt voor gezonde botten, terwijl kalium een ​​positief effect heeft op spieren en zenuwen. De snoekbaars is dan ook een echte powervis die zorgt voor een hoogwaardige cocktail van gezondheidsbevorderende voedingsstoffen. Maar niet alleen qua voedingsstoffen scoort het ook punten met zijn veelzijdigheid als het gaat om bereidingswijzen. Snoekbaars kan gebakken, gegrild, gebakken of gestoomd worden. Het heeft veel culinaire verrassingen in petto en kan met veel verschillende bijgerechten geserveerd worden.

Aquacultuur snoekbaars is het beste alternatief

Voor veel consumenten is niet alleen hun eigen gezondheid een belangrijk argument bij het kiezen van voeding. Ook milieubescherming en ecologisch evenwicht komen steeds meer in beeld. Op het eerste gezicht lijkt het ook duurzaam om de vis te vangen waar hij van nature voorkomt – of het nu in zeeën, rivieren of meren is. Maar de overbevissing van de wateren schaadt de biodiversiteit en sommige visserijmethoden moeten kritisch bekeken worden.

De geografische oorsprong van een vis is ook van invloed op het aantal verontreinigende stoffen dat hij in zijn natuurlijke omgeving binnenkrijgt door voedsel en blootstelling aan het milieu voordat hij wordt gevangen. De relatief kleine snoekbaars neemt minder schadelijke stoffen uit het voer op dan grote roofvissen zoals tonijn. Snoekbaars uit aquacultuur is echter het veiligste alternatief. Een uitstekend hygiënebeheer, een op de soort afgestemde houderij en vooral een niet-toxisch voer garanderen dat je zorgeloos kan genieten van alle gezonde voordelen van de smakelijke vis.