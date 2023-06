Wat is er nog over van The American Dream?

Laatst geüpdatet op juni 5, 2023 by Redactie

Beau van Erven Dorens en Michiel Vos go way back. De twee vrienden kennen elkaar al sinds hun studententijd. Waar Michiel Beau vaak bezoekt om aan te schuiven in zijn talkshow, worden de rollen nu omgedraaid. Beau gaat op bezoek bij Michiel in zijn woonplaats New York City en samen gaan ze op reis door Amerika. Het Amerika na de COVID-pandemie en na Trump; het Amerika van enorme verschillen tussen arm en rijk, immigratieproblemen en politieke verdeeldheid. Maar ook het land van Hollywood, glamour, sportfanatisme en prachtige natuur. Wat is de staat van het land anno 2023? Is Amerika nog wel het gidsland voor Nederland dat het altijd leek te zijn? De driedelige Videoland Original docuserie ‘Beau & Michiel in Amerika’ is vanaf donderdag 8 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Bekijk hier de trailer.



Beau van Erven Dorens: “Michiel en ik kennen elkaar al jaren en hij is natuurlijk een graag geziene gast aan mijn talkshowtafel. Hoe bijzonder dat we nu de rollen konden omdraaien en ik te gast was bij hem in ‘zijn’ Amerika! We zien Amerika vaak als het land van de onbegrensde mogelijkheden, van fastfood, Hollywood en glitter & glamour. Maar Michiel heeft me ook zeker de pijnpunten en vele open wonden van het land laten zien. Ik kan niet wachten om deze bijzondere reis – van New York City en Washington D.C., via de Texaanse grens naar ‘The Sunshine State’ Florida – te delen met de kijker. We hebben veel gezien, geleerd, maar ook zeker als vanouds gelachen tijdens dit avontuuur! Wat me het meest is bijgebleven? Dat is natuurlijk de ontmoeting met Nancy Pelosi, Michiels schoonmoeder. Wat heeft zij een angst doorstaan tijdens de bestorming van het Capitool in januari 2021.”



Michiel Vos: “In 2003 ben ik naar Amerika verhuisd, dus inmiddels ben ik al twintig jaar ‘getrouwd’ met het land – mijn land! Maar dat huwelijk staat wel een beetje op losse schroeven. Want het grote en rijke Amerika van vroeger, dat is wel veranderd. Kijk maar eens naar de gigantische kloof tussen arm en rijk, alle problemen rondom wapengeweld en de toenemende polarisatie onder de bevolking. Al die verschillende kanten van het land, waar ik enerzijds trots op ben en waar ik me anderzijds soms een beetje voor schaam, wilde ik aan Beau laten zien. Twee vrienden op avontuur door het veranderende Amerika: wie dat wil zien, moet naar ‘Beau & Michiel in Amerika’ kijken!



De driedelige Videoland Original docuserie ‘Beau & Michiel in Amerika’ is geproduceerd door Kale Jakhals Producties en is vanaf donderdag 8 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland.



Beeld: Videoland