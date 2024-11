Laatst geüpdatet op november 22, 2024 by Redactie

Wat streamt Videoland in December 2024?December is feestmaand en ook bij Videoland! Van het grootste Sinterklaasaanbod, waaronder ‘De Club van Sinterklaas: een Magische Winterwens’ tot heerlijke kerstfilms om lekker bij weg te zwijmelen. Maar er is meer….duik in de mysterieuze wereld van illegaal vuurwerk, met de nieuwe docu van Danny Ghosen ‘Explosief Nederland’, en zie wie de titel mee naar huis neemt van ‘Holland’s Next Top Model’ in de spannende live finale. Boksfanaten kunnen zich opmaken voor de strijd tussen ‘The King’ Rico Verhoeven vs. ‘The Prince’ Levi Rigters in ‘Glory Collission 7’. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van December.

Highlights December

Belgium’s Next Top Model, Seizoen 1

2 december



10 aspirant modellen nemen het tegen elkaar op in pittige challenges, uitdagende fotoshoots en intense eliminaties. Slechts één van hen kan het modellencontract en de cover winnen. Wie wordt Belgium’s Next Top Model?



‘Belgium’s Next Top Model’ is vanaf 2 december te streamen bij Videoland.

Explosief Nederland

11 december



Vuurwerk veranderde in razend tempo van onschuldige oud en nieuw traditie tot favoriet in het criminele circuit. De schaduwzijde van vuurwerk is bijna dagelijks in het nieuws. De politie gaat ervan uit dat de grens, van 1000 aanslagen dit jaar, met zwaar vuurwerk, makkelijk gehaald gaat worden. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen? Journalist Danny Ghosen onderzoekt de fascinatie met de hardste knal, de (internationale) handel in illegaal vuurwerk, en hoe criminelen zware explosieven in elkaar zetten en tot ontploffing brengen om concurrenten uit te schakelen, te intimideren of om wraak te nemen.



De driedelige Videoland Original ‘Explosief Nederland’ is vanaf 11 december in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Onopgelost

13 december



Mia van der Linden is professor criminologie, die via een pittig eliminatieproces een kleine groep studenten uitkiest om cold

cases op te lossen. Bijvoorbeeld een studente die verdween na een date, een drill-rap moord of een baby die gevonden wordt

in een koffer. De stille Ninthe, knappe Jochem, bitchy Vera, nuchtere Charlie en Melvin met een fotografisch geheugen worden

door Mia uitgedaagd om met oud bewijsmateriaal een nieuwe ingang in de cases te vinden. Als Mia van hogerhand wordt

verboden de zaak van het overleden jongetje Kevin Metsers uit ‘93 aan te nemen, waar procureur-generaal Olivier Hupkes ooit

bij betrokken was, moet het team buiten de wet treden om de daders te vinden en eindelijk antwoorden te bieden aan de

nabestaanden.



De Videoland Original ‘Onopgelost’ is vanaf 13 december in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Het Criminele Jaar

16 december



In ‘Het Criminele Jaar’ blikt misdaadverslaggever John van den Heuvel terug op enkele van de meest schokkende en ingrijpende misdaadzaken van het afgelopen jaar. Van de bomaanslagen bij de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen tot de vreselijke dubbele moord in het Drentse dorp Weiteveen, en de moord op rapper Bigidagoe. Deze en nog meerdere ingrijpende zaken worden besproken in de lijst van John.



Elke gebeurtenis wordt op plaats delict besproken. Van den Heuvel biedt een unieke terugblik op deze en andere misdaadgebeurtenissen, hij vertelt het criminele verhaal van 2024 vanuit zijn perspectief. Met zijn jarenlange ervaring als misdaadverslaggever duikt hij diep in de details van deze zaken. Hij onderzoekt niet alleen de feiten maar gaat ook in gesprek met de nabestaanden en de direct betrokkenen. Ook bespreekt hij de maatschappelijke gevolgen. Het programma biedt een uniek perspectief van de meest ingrijpende misdaden, misdaadcijfers en de impact van deze misdaden op de samenleving.



De Videoland Original ‘Het Criminele Jaar’ is vanaf 16 december te streamen bij Videoland.

Defying Gravity: The Curtain Rises On Wicked

15 december



Terwijl ze enkele van de meest spectaculaire sets ooit voor de film onthullen, presenteren de sterren van de nieuwe live action blockbuster Wicked deze spannende behind-the-scenes special, waarbij ze hun persoonlijke herinneringen, intieme videodagboeken en geheimen tijdens de making-of van Wicked delen.



‘Defying Gravity: The Curtain Rises On Wicked’ ‘ is vanaf 15 december te streamen bij Videoland.

B&B Vol Liefde de Aftrap

21 december



In deze special stellen de nieuwe B&B-eigenaren van het vijfde seizoen van ‘B&B Vol liefde’ zich voor, onder leiding van Leonie ter Braak. Ze staan te trappelen om hun harten open te stellen voor een leuke partner uit Nederland met wie zij hun leven verder willen delen. De mogelijke deelnemers vertellen wat meer over hun leven in het buitenland en naar wat voor partner ze op zoek zijn om samen aan dit liefdesavontuur te beginnen.



‘B&B Vol Liefde de Aftrap’ is vanaf 21 december te streamen bij Videoland.

All You Need Is Love Kerstspecial

24 december



Pak de tissues er maar vast bij, want Robert ten Brink is terug met de ‘All You Need is Love Kerstspecial’! Op Kerstavond spat de romantiek weer van het scherm als Robert geliefden samenbrengt in de sneeuw. Ook zal hij met de Kerstbus door Nederland rijden om families te herenigen en stelletjes bij elkaar te brengen. Want zeg nou zelf… Niemand mag met Kerst alleen zijn!



‘All You Need is Love Kerstspecial’ is vanaf 24 december te streamen bij Videoland.

Live bij Videoland

Live events, direct te steamen bij Videoland:

HNTM, live finale

2 december, 20.00 uur



Het seizoen komt tot haar einde! Op 2 december wordt het duidelijk wie Holland’s Next Top Model 2024 wordt tijdens de spectaculaire live finale. In dit nieuwe, veertiende seizoen was Loiza Lamers wederom de host van de zoektocht naar een nieuw Nederlands topmodel. Yolanda Hadid weet als geen ander wat er nodig is om succesvol te zijn in de fashion industrie. Zij heeft zich dit seizoen, naast haar rol als jurylid, nog meer verbonden aan het programma als mentor en coach voor de aspirant modellen. Nieuwe toevoeging aan de jury was Rodney Lam, CEO en co-owner van het internationaal bekende street fashion merk Daily Paper.



De live finale van ‘Hollands Next Top Model’ is 2 december vanaf 20.00 uur live te streamen bij Videoland.

GLORY Collision 7

7 december, 19.00 uur



Eerder dit jaar bevestigde ‘The King of Kickboxing’ Rico Verhoeven opnieuw dat hij de beste kickbokser van de wereld is. De 35-jarige vechter is al een decennium lang ongeslagen bij GLORY met een indrukwekkende reeks van negentien opeenvolgende overwinningen. In het GelreDome in Arnhem zet Verhoeven zijn wereldtitel opnieuw op het spel. Zijn tegenstander is er één van formaat; ‘Prince of Kickboxing’ Levi Rigters. Rigters ontmoette Verhoeven in de finale van de GLORY Grand Prix in maart, toen hij de kampioen spectaculair neersloeg met een spinning back fist, maar uiteindelijk wel verloor.



Naast de wedstrijd Verhoeven tegen Rigters zet ook Light Heavyweight wereldkampioen Tarik Khbabez zijn titel op het spel tegen Light Heavyweight Grand Prix-winnaar Donegi Abena.



‘Glory Collision 7’ is op 7 december live te streamen vanaf 19.00 uur

Boxing Influencers

22 december, 20.00 uur



Videoland presenteert ‘Boxing Influencers’; een uniek live evenement waar influencers en professionele vechters de strijd met elkaar aangaan. Het event vindt plaats op zondag 22 december 2024 in Studio 21 in Hilversum en is exclusief te streamen bij Videoland. De fightcard bestaat o.a. uit:



Influencer vs Legend: Dave Roelvink vs. Melvin Manhoef

BMF Title: Djamila vs. Lena

International ICB Kampioenschap:Olympisch Judoka Roy Meyer vs. Keith Burke

Influencer vs TV: Joey Bravo vs. Mark Schaaf

De uitdager: Vonneke Bonneke vs. Louisa Janssen

Koning van Amsterdam Noord: Oussama Ahammoud vs Goudtje



‘Boxing Influencers’ is op 22 december live te streamen vanaf 20.00 uur.

December is Kerstmaand!

Ho, Ho, Ho, de koude maand december staat voor de deur, maar bij Videoland is de kerststemming al te voelen! Dit door tal van heerlijke kerstfilms zoals “How To Fall In Love By Christmas”, “Everything Christmas”, ‘My Christmas Guide’, ‘A Merry Scottish Christmas’. En nog vele andere kerst klassiekers om op te warmen voor de koude kerstdagen.

Cabaret

Bij Videoland sluit je het 2024 lachend af! Zo verschijnen er hilarische shows van Richard Groenendijk met ‘Om Alles’ en ‘Voor Iedereen Beter’, en Arjen Lubach met ‘Comedy Tour’. En ga helemaal stuk om Rundfunk met ‘Todesangstschrei’.

Oh, kom er eens kijken!

Nog een paar nachtje slapen voor Pakjesavond, maar geniet nu alvast bij Videoland van het grootste Sinterklaas aanbod. Met meer dan 20 films! Zo is de spiksplinternieuwe Sinterklaas film ‘De Club van Sinterklaas: een Magische Winterwens’ vanaf 1 december te streamen bij Videoland. Of geniet van ‘De Club van Sinterklaas de Wensfabriek’.

Sinterklaas Pop-up Magie met Videoland

Beleef de magie van Sinterklaas op een unieke manier met Videoland! Ontdek exclusieve Sinterklaascontent, doe mee aan interactieve activiteiten en laat je verrassen tijdens de speciale pop-up ervaring vol feest en plezier voor het hele gezin. Een betoverend avontuur dat je niet wilt missen!



De Sinterklaas pop-up store is van 25 November tot 1 December te vinden op Utrecht Centraal.



Beeld: Universal