Wat zijn de voordelen van een telefoon met abonnement?

Laatst geüpdatet op mei 30, 2023 by Redactie

Ben je toe aan een nieuwe telefoon en weet je nog niet of je een losse telefoon wilt of een telefoon met abonnement? Er zijn tal van voordelen bij het kiezen van een telefoon met abonnement. Is je interesse gewekt? Lees verder voor meer informatie!

1. Je kunt kiezen uit verschillende modellen telefoons

Met een telefoon met abonnement kun je kiezen voor zowel het nieuwste model die net op de markt is gekomen, maar ook voor een wat ouder model dat ook goed is. Je hebt de keuze uit verschillende merken, modellen, formaten en meer, waardoor je de kans krijgt om een telefoon te kiezen die bij jou wensen aansluit.

Als Apple bijvoorbeeld jou favoriete merk is, en je bent op zoek bent naar een nieuw toestel van hoge kwaliteit, dan kun je denken aan de iPhone 13. De iPhone 13, de een voor de laatste serie van Apple, heeft genoeg features voor een goede telefoon ervaring, maar scheelt toch heel wat in prijs met de nieuwste iPhone 14.

2. Je hoeft niet te veel geld in een keer uit te geven

Zou het niet geweldig zijn als je een model zou kunnen bemachtigen zonder dat je in een keer een heleboel geld moet uitgeven? Nou, dat laatste is heel goed mogelijk met een telefoon met abonnement. Met een abonnement kun je elke smartphone die je wilt krijgen tegen een betaalbare maandelijkse betaling zonder dat je er maanden voor hoeft te sparen. Met dit betalingsmodel kun je ook je uitgaven bijhouden en je financiën effectiever beheren.



Bovendien, kun je met een abonnement na één of twee jaar kiezen voor een andere telefoon. Zodra je bestaande contract afloopt, kun je je abonnementsvoorwaarden bijwerken om een nieuw apparaat aan te schaffen.

3. Dure reparaties behoren tot het verleden

Over uitgaven gesproken, je hebt misschien angst ervaren wanneer je merkt dat je smartphone niet goed werkt. Het onderhoud van een kapotte telefoon kan je immers gemakkelijk honderden euro’s kosten als de garantie van je apparaat is verlopen. En het is ook niet goedkoop om je huidige toestel te vervangen door een nieuwe telefoon.



Gelukkig behoren deze stressvolle momenten tot het verleden met een abonnement, aangezien je toestel gedurende de gehele abonnementsperiode onder de garantie valt. Mocht je smartphone tijdens de periode dat je een abonnement hebt defect raken, dan kun je het toestel kosteloos voor onderhoud inleveren, zonder gedoe. Je krijgt zelfs een tijdelijk leenapparaat, zodat je niet hoeft te zoeken naar een vervangende telefoon terwijl je bestaande telefoon wordt gerepareerd.

4. Bellen, sms’en en internetten voor een vast bedrag

Wanneer je een abonnement afsluit betekent dit dat je kan kiezen voor een vast aantal minuten voor bellen en sms’en. Daardoor weet je precies weet wat je maandelijks moet betalen. Als je toch meer gebruikt in een maand, zullen er extra kosten in rekening gebracht worden door de provider. Er zijn ook providers waar je kunt kiezen voor een onbeperkt aantal minuten, wat ietsje duurder kost. Maar wel een goede keuze als je veel belt.

En natuurlijk krijg je ook mobiele data bij je telefoon. Hoeveel mb je kiest, is aan jou. Met een abonnement hoef je dus niet te wachten dat je ergens bent waar er wifi is.