Zhoug: pittige kruidensaus uit Jemen

Koriander is niet voor iedereen geschikt. Maar als je van het keukenkruid met zijn citroenachtige, zeepachtige aroma’s houdt, zul je zeker ook onder de indruk zijn van de Zhoug kruidensaus. Naast veel koriandergroen en korianderzaad bevat het ook peterselie, komijn, kruidnagel, kardemom en veel chili. Znoug lijkt daardoor op pesto, maar is aanzienlijk pittiger.

Waarmee eten?

De aromatische kruidensaus komt oorspronkelijk uit Jemen. Het is ook een integraal onderdeel van de Israëlische keuken. Daar wordt een lepel Zhoug vaak geserveerd met falafels of bij het ontbijt met Shakshuka of een broodje Sabich. Maar ook hier kan het kruid soepen, sauzen en saladedressings, eiergerechten, geroosterde groenten en aardappelen verfijnen. Het is ideaal voor het marineren van kip, vis en zeevruchten of gewoon als tafelkruiden.

Zelf bereiden

Als je de Jemenitische kruidensaus zelf wilt bereiden, rooster dan de komijn, korianderzaad en kruidnagel kort zonder olie. Hierdoor kunnen de aroma’s zich optimaal ontwikkelen. Maal of mortel vervolgens de kruiden fijn. Koriandergroen en de helft van de platte peterselie worden grof gehakt. De kruidensaus smaakt bij groene pepers iets bitterder dan bij rode pepers, waardoor hij meer pittig is.

Uiteraard kan de kruidigheid ook bepaald worden door de hoeveelheid peulen. Maal de knoflook, olijfolie, een scheutje water en citroen- of limoensap in een blender of met een staafmixer en voeg een snufje zout en suiker toe, evenals de gemalen kruiden. Sommige recepten voegen een beetje munt of citroenmelisse toe. Zodra zich een uniforme pasta heeft gevormd, wordt deze in een schone pot met schroefdop gegoten. Zhoug kan drie tot vier weken in de koelkast worden bewaard.