Zo behouden kruiden hun aroma

Laatst geüpdatet op juni 18, 2024 by Redactie

Of het nu uit de supermarkt, de tuin of van de vensterbank komt: verse kruiden brengen smaak en afwisseling in de keuken, helpen zout te besparen en maken gerechten beter verteerbaar. We laten zien hoe kruiden hun aroma behouden door een juiste opslag en bereiding.



Peterselie, basilicum, bieslook, dille of rozemarijn – de keuze aan keukenkruiden is enorm. Ze worden diepgevroren, vers en verpakt aangeboden als gesneden kruiden, in bossen of als potplanten. Planten in potten gaan meestal langer mee en groeien zelfs terug als ze zorgvuldig worden verzorgd. Gesneden kruiden moeten altijd vers worden gekocht en bij voorkeur slechts enkele dagen in de groentelade van de koelkast worden bewaard: plaats de kruiden hiervoor onmiddellijk na het wassen in een vochtige doek of, als ze nog vochtig zijn, in een vershouddoos. Individuele stelen of een hele bos gaan net als snijbloemen in een glas water. Belangrijk: Was de ongemalen kruiden onmiddellijk voor gebruik opnieuw en dep ze zorgvuldig droog.

Hak de kruiden niet te veel

Om ervoor te zorgen dat kruiden hun effecten in voedsel kunnen ontwikkelen, moeten ze voorzichtig worden behandeld. Het wordt aangeraden de stelen en bladeren kort voor gebruik met een scherp mes of een schone keukenschaar af te snijden, zodat zoveel mogelijk smaak behouden blijft. Essentiële oliën zijn primair verantwoordelijk voor de typische aroma’s. Ze zijn opgesloten in kleine cellen die worden vernietigd wanneer ze worden verpletterd. Hoe meer je snijdt, perst of maalt, hoe meer smaak er verloren gaat.

Samen koken of op het einde toevoegen?

Sommige kruiden verliezen snel hun aroma tijdens het koken en worden daarom helemaal op het einde aan het voedsel toegevoegd, andere ontwikkelen hun aroma door de hitte en mogen langer koken. Als vuistregel geldt: verse kruiden met vrij stevige bladeren zoals tijm, rozemarijn of laurier kun je langer koken. Fijne kruiden zoals basilicum, dille, bieslook, peterselie, salie, munt of citroenmelisse kunnen het beste kort voor het serveren worden toegevoegd.



Het aroma van gedroogde kruiden is vaak behoorlijk intens, daarom moeten ze in eerste instantie voorzichtig worden gedoseerd. Als je het aroma wilt intensiveren, kun je het vlak voor gebruik een beetje fijnmalen.