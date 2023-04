Zo vindt je de juiste stijltang voor jou haar

Laatst geüpdatet op april 18, 2023 by Redactie

Ben je op zoek naar de beste, meest betrouwbare stijltang? De enige reden waarom je zou willen investeren in een stijltang, die van hoge kwaliteit is, is om de beste resultaten te behalen met minder haarbeschadiging. Hoogwaardige of professionele stijltangen werken sneller, waardoor je haar glad aanvoelt. Bovendien veroorzaken ze minder hitteschade aan je kostbare lokken in vergelijking met hun tegenhangers van lage kwaliteit. Laten we eens kijken naar de factoren waarmee je rekening moet houden bij het winkelen voor een stijltang die het beste bij jouw haartype past.

Keramische stijltangen:

Zijn het beste voor fijn, steil haar dat gevoelig is voor pluis.

Ze hebben supergladde platen en een lage warmteafgifte waardoor ze perfect zijn voor dun haar.

Ze zijn er in verschillende functies. Kies je er een met meer functionaliteit, dan wordt hij ook duurder.

Keramische stijltangen zijn populair omdat ze minder licht zijn om de haarschacht te verbranden terwijl ze het haar steil maken.

Ze zijn geweldig voor het elimineren van kroezen, het gladmaken van het haar en het vasthouden van vocht en ze zijn verreweg het meest populaire materiaal dat wordt gebruikt in stijltangen.

De meeste keramische stijltangen hebben een temperatuur onder de 360° en sommige keramische stijltangen hebben een ionische technologie.

Stylingtools met ionische technologie geven negatieve ionen vrij die de lading neutraliseren van positieve ionen die verantwoordelijk zijn voor droog, broos en beschadigd haar als gevolg van een open haarschacht. Wanneer de schacht neutraliseert, produceert deze een gesloten haarschacht, wat resulteert in een gladdere haartextuur die negatieve ionen genereert.

Titanium stijltangen:

Zijn ideaal voor normaal tot medium krullend haar.

Je kunt zijdeachtig en glanzend steil haar verwachten van titaniumplaten zoals je zou verwachten van keramische platen.

De temperatuurinstellingen variëren van 360° tot 380°.

Het zijn de enige strijkijzers met metalen materiaal die u ooit zou moeten overwegen te kopen. Geen enkel ander metaal kan hetzelfde niveau van vlakheid bereiken als titanium stijltangen.

Verwacht veel meer te betalen voor titanium stijltangen dan voor keramische stijltangen. Ze zijn ontworpen voor gebruik in de salon en voor personen die meer warmte nodig hebben en tegelijkertijd minder kroezen willen.

Om ervoor te zorgen dat titanium stijltangen dik haar beter kunnen stijlen over een groter gebied en het stylingproces versnellen, hebben ze bredere platen.

Toermalijn stijltangen:

Werk op dik, stug en krullend haar.

De temperatuurinstelling op toermalijnplaten varieert tussen 380° en 410° – zeer hoge temperatuur.

Toermalijn is van nature geïoniseerd en terwijl je het haar steil maakt, sluit het materiaal het haar af en houdt het het broodnodige vocht vast om droog, pluizig en onhandelbaar haar te bestrijden.

De hoeveelheid warmte die op het haar kan worden aangebracht, wordt enorm vergroot door toermalijnkristallen, terwijl een gladder oppervlak wordt gecreëerd dat het trekken van het haar vermindert.

De hoge warmteafgifte maakt het haar perfect recht in één beweging zonder dat er meer bewegingen nodig zijn. Het haar blijft perfect glad, zijdeachtig en glanzend achter.

Vergeet niet om altijd een hittebeschermer op je haar te gebruiken voor en na het aanbrengen van warmte als extra bescherming tegen beschadiging. De breedte van de stijltangen vertelt je met welke haarlengte ze goed werken – lange en dunne platen zijn ideaal voor kort, fijn haar. Terwijl lange en brede platen het beste zijn voor lang, dik haar dat moeilijker te stijlen is. Met deze informatie zou je een stijltang moeten kunnen vinden die past bij jouw specifieke haarbehoeften.

