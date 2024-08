Alles over bananen

Laatst geüpdatet op augustus 5, 2024 by Redactie

De banaan is na de Allrounder appel, de meest populaire vrucht in Nederland en staat veruit op nummer 1 onder de tropische vruchten. In tegenstelling tot binnenlandse appelen moet de vraag naar bananen volledig gedekt worden door import. Bananen worden over de hele wereld geteeld in meer dan 100 landen in de tropische en subtropische zones. De groeiende regio’s Zuid- en Midden-Amerika en West-Afrika zijn bijzonder belangrijk voor de Noord-Amerikaanse en Europese markten.

Oorsprong van bananen

De banaan begon zijn triomftocht rond de wereld pas ongeveer 100 jaar geleden met de ontwikkeling van koelschepen. Er is een uitgekiende logistieke keten van de plantage tot aan het schap: de bananentrossen – met daarin 200 tot 300 bananen – worden vóór de oogst door geperforeerde plastic zakken beschermd tegen mechanische schade, vooral tegen krassen veroorzaakt door de harde bladeren van de vaste plant. Het duurt ongeveer één tot anderhalf jaar voordat de vruchten met de hand kunnen worden geoogst. Omdat bananenplanten maar één keer in hun leven fruit produceren, wordt tijdens de oogst de hele moederplant afgesneden. Er heeft zich echter al een spruit op de wortels gevormd, die de volgende bananenoogst zal garanderen.

Het oogsten

Bij de oogst zijn de bananen nog hard, groen, onrijp en oneetbaar. Bananeros – de plantagearbeiders – vervoeren de vaste planten met eenvoudige middelen naar een pakstation. Hier worden de bananen schoongemaakt in bassins met water, de bananenhanden worden gescheiden van de trossen; Beschadigd fruit of fruit dat niet geschikt is voor export wordt gesorteerd. De bananenhanden zijn verdeeld in clusters van vijf tot zeven bananen. Paraffine wordt op de snijplaatsen geborsteld om rotting van de kronen van de trossen te voorkomen. Verpakkers stapelen deze clusters in transportdozen volgens een specifiek systeem, waarbij altijd een bepaald minimumgewicht moet worden aangehouden. Het geperforeerde verpakkingsmateriaal zorgt voor luchtcirculatie tijdens het transport en later als de bananen rijpen.

Vervoer van bananen

Het is belangrijk dat er geen gele (rijpe) bananen worden verpakt, omdat deze ervoor zorgen dat de overige groene bananen tijdens transport voortijdig rijpen vanwege de uitscheiding van etheen. Etheen, ook ethyleen of ethyleen is een aardgas dat wordt gebruikt om het rijpingsproces op gang te brengen. Tijdens de 10 tot 20 dagen durende reis worden de bananen in hun dozen bewaard bij 13,2 graden Celsius, waardoor ze in een soort “slaaptoestand” komen.

Zodra ze in de havens van bestemming aankomen, worden de dozen onmiddellijk herladen en naar een van de rijpingsfabrieken vervoerd. De vruchten ondergaan een kwaliteitscontrole en worden in rijpkamers geplaatst. Hier worden de bananen, die nog een zetmeelgehalte van 20 procent en een suikergehalte van één tot twee procent hebben, gerijpt door de temperatuur te verhogen naar 14,5 tot 18 graden Celsius en etheen toe te voegen totdat ze een suikergehalte hebben van zo’n 20 procent. Meestal duurt dit vier tot acht dagen. Afhankelijk van de wensen van de te leveren retailer worden de bananen geleverd in één van de zeven internationaal geldende kleurniveaus. Normaal gesproken verlaten de bananen de rijpingsfabriek met een “gemiddelde” rijpheid en worden ze in geelgroene staat bij de supermarkt afgeleverd.

Meer dan 1.000 variëteiten

Er zijn meer dan 1.000 bananenvariëteiten bekend, maar deze zijn grotendeels alleen van lokaal belang. Voor de commerciële teelt van de klassieke fruitbanaan is de Cavendish-variëteit de maatstaf aller dingen. Dit betekent dat, ongeacht welk etiket er op de schil zit, het meestal een Cavendish-banaan zal zijn.



Naast de klassieke fruitbanaan zijn er ook groentebananen (ook wel kook- of bakbananen genoemd), die vooral in Afrika en delen van Azië een hoofdvoedsel zijn. Ook rode bananen: ze hebben een roodbruine schil en donkergeel, stevig vruchtvlees met een intens bananenaroma. Je kunt ze rauw eten, maar je kunt ze ook prima braden, stomen en bakken. Met een lengte van ongeveer tien centimeter zijn babybananen de kleinste bananen. De schil is geel tot lichtroze. De uitgesproken bananensmaak is aromatischer en zoeter dan die van Cavendish.

Gezond

Het is geen toeval dat bananen dit succes kennen: met een gewicht van zo’n 100 tot 130 gram is de vrucht een ideale vrucht voor tussendoor en is hij al hygiënisch verpakt. De energiewaarde is bescheiden rond de 90 kilocalorieën (alle cijfers per 100 gram), het koolhydraatgehalte ligt rond de 20 gram, waarvan ongeveer tien gram sucrose; Glucose en fructose dragen ook ongeveer acht gram bij, de rest is voornamelijk zetmeel. Er zijn twee gram vezels en slechts sporen van vet. Het vitamine C-gehalte is met gemiddeld 12 gram net zo hoog als fruit nummer 1, de appel.