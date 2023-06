Blanquetting – de trend van het seizoen

De zomer vraagt om luie middagen buiten – eten, ontspannen en praten met degenen met wie je graag omgaat. Noem het al fresco dineren of een chique picknick. Wij noemen het graag een ‘Blanquet’. Als je glamping verkiest boven kamperen, dan is Blanquetting iets voor jou.



Ja, picknicken is inderdaad deftig geworden en als we het hebben over de kunst van het stylen en opzetten van je Blanquet, is de term Blanquetscaping toepasselijk. Beschouw je Blanquet als een luxe maaltijd in een ontspannen buitenomgeving. Geserveerd op een picknickkleed of zelfs een kleed. Wat is er niet dol op deze weelderige affaire?



Als je eenmaal het weer hebt gecontroleerd en de perfecte schaduwrijke plek in een park, strand of achtertuin hebt gevonden, ben je klaar om een ​​Blanquet te hosten.



Zoek niet verder voor de beste tips om van je Blanquet een onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Lees ook: Tips voor een picknick in de tuin of op het terras

Blanquetscaping

Het ontwerpen van een unieke Blanquet ervaring draait om aandacht voor detail. Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, begin dan met een kleurenschema of thema. Een monochrome setting, een strand- of kerst Blanquet misschien?



Voeg vervolgens een vloerkleed of dekens toe. Voeg planten, potkruiden of bloemstukken toe. Een hele lage tafel maakt het opdienen van gerechten zoveel makkelijker.

Maak het comfortabel

Hoe luxueus je picknick ook is, vergeet niet dat gasten nog steeds op de grond zitten, dus voeg veel kussens toe voor extra comfort. Zorg ervoor dat je kussenslopen binnen het kleurenschema van je dekentje blijven. Zorg altijd voor voldoende eten en drinken – onder catering voor je luxe picknick is een no-no.

Gebruik het juiste servies

Kies borden, kommen, bekers en schotels die vriendelijk zijn voor het milieu. Denk aan bamboevezel, wat perfect is voor buitenactiviteiten.

Pak in als een professional

De oude rieten mand is mooi maar niet altijd erg praktisch. Overweeg liever wat koeltassen met voldoende ruimte en extra grote draagtassen voor al je dekens, servetten en losse spullen. Vergeet niet de muggenspray, zonnebrandcrème, handdoekjes, vuilniszakken, een paraplu voor de kans op een bui en een kleine draadloze speaker met de juiste playlist.

Versier met eten en drinken

Beschouw je catering als onderdeel van het decor. Het draait allemaal om hapklare, deelbare voedselopties. Houd dingen Pinterest mooi door drankjes te serveren met bloemenijs en unieke garnituren. Picknickboxen of samengestelde schotels gevuld met kleurrijke dipsauzen, fruit, kazen, charcuterie, crackers en noten. Kleine sandwiches, hapklare frikkadels, gehaktballetjes en potjes met laagjes salades. Sluit je Blanquet af met kleine petit fours, macarons en bessen.

Voeg een tandje bij

Waarom voeg je geen echt glaswerk en servies toe voor extra verfijning? Overweeg live-entertainment en verlichting voor een avondje uit. Als het op games aankomt, vergeet dan de ballen en frisbees niet.

Lees ook: Verfijnd fingerfood voor elke gelegenheid

Leg die herinneringen vast

Leg de herinneringen vast op je telefoon. Profiteer van het gouden uur (de korte periode net voordat de zon ondergaat) wanneer het licht perfect is om je Blanquet herinneringen vast te leggen. Gewoon magisch.