Bloedsinaasappel: waarom is het vruchtvlees rood?

De bloedsinaasappel is een bijzondere sinaasappel. Het wordt gekenmerkt door een dieprood gekleurd vruchtvlees met een scherp kruidig ​​tot zoetzuur bessenaroma. De vruchten zijn nog tot eind maart in het seizoen. Maar hoe komt de bloedsinaasappel aan zijn donkerrode kleur?

De bloedsinaasappel wordt geteeld in het Middellandse Zeegebied, vooral op Sicilië. De bekende ‘Moro’-variëteit komt van de vruchtbare hellingen van de Etna-vulkaan in het zuidoosten van het eiland. Voor de rijke rode kleur van het sap, het vruchtvlees en, afhankelijk van de variëteit, de schil heeft de bloedsinaasappel koude nachten en warme dagen nodig. Wanneer het overdag vijftien tot twintig graden is en ’s nachts de temperatuur daalt naar twee tot nul graden Celsius, worden anthocyanen gevormd. Dit zijn secundaire plantaardige stoffen waarvan wordt gezegd dat ze een celbeschermende en ontstekingsremmende werking hebben. De kleurstoffen worden afgezet en zorgen voor het rijke rood.

Gebruik

Bloedsinaasappelen worden meestal puur gegeten of tot sap geperst. De vruchten smaken ook lekker in fruitsalades, smoothies, taarten, fruitcakes, sorbets en desserts. Pittige gerechten zoals bladsalades, soepen, gevogelte en visgerechten krijgen ook meer pit met citrusvruchten. Probeer ook eens de bloedsinaasappel in jam of in chutney met mango, gember en kurkuma.

Bewaren

Net als andere citrusvruchten is de sinaasappel een goede bron van vitamine C, B-vitamines en foliumzuur, evenals mineralen zoals kalium en calcium. Het fruit kun je het beste niet in de fruitmand bewaren, maar in een voorraadkast of in de kelder. Op een koele, luchtige plaats bewaard, zijn ze één tot twee weken houdbaar.