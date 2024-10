Hoe je de blues op de werkvloer deze winter kunt overwinnen

Laatst geüpdatet op oktober 11, 2024 by Redactie

Stel je dit voor: je slaapt diep in een knus bed, ver weg in dromenland, wanneer plotseling je wekker afgaat. Nu kijk je naar buiten en het is nog steeds pikdonker. Je begint je af te vragen of je alarm niet goed functioneerde, maar dat is niet zo! Het is gewoon winter, wat betekent dat je nu uit bed moet kruipen in de koude duisternis. De winterdagen zijn veel korter, wat het wakker worden in de ochtend iets moeilijker maakt, omdat je niet wordt getroffen door de ochtendzon die je waarschijnlijk gewend bent. De uitdaging is nu om op tijd op je werk te komen en daadwerkelijk een productieve dag te hebben. We delen enkele tips over hoe je de blues op de werkplek deze winter kunt overwinnen.

Lees ook: Zo ga je fit en gezond de winter door

Zo kun je de blues op de werkplek deze winter verslaan

Ongeacht het seizoen, houdt je aan een vast schema. Probeer elke avond rond dezelfde tijd naar bed te gaan en elke ochtend op dezelfde tijd wakker te worden.

Zie je werk als een reeks sprints en niet als een marathon. De aandachtsspanne van de gemiddelde mens bedraagt gewoonlijk ongeveer twee uur, totdat je hersenfunctie daadwerkelijk vertraagt en je lichaam snel stress en spanning begint op te bouwen. Probeer je werkdag op te splitsen in korte sprints van elk 90 tot 120 minuten, met een pauze van 5 minuten ertussen.

Geef jezelf dagelijkse beheersbare taken om te volbrengen. Volgens één psychologische theorie hebben we allemaal een aangeboren behoefte om ons competent te voelen, zodat we ook emotioneel kunnen groeien, een gevoel van integriteit kunnen hebben en ons welzijn kunnen behouden. Stel een bruikbare lijst met taken op die je kunt afvinken zodra je deze hebt voltooid.

Blijf je spel voor. Het maakt echt niet uit in welke carrière je zit, het moet te allen tijde een prioriteit zijn om op de hoogte te blijven van je spel. De sleutel daartoe is georganiseerd zijn. Zoek een tijdmanagementstrategie die voor jou werkt en houd je daaraan.

Last but not least: Beweeg meer en zorg voor een gezond voedingspatroon. Zoals je waarschijnlijk weet, geven de hersenen na het sporten de ‘feel-good’ chemicaliën, serotonine en dopamine, vrij. Dit is geweldig omdat het helpt bij het verminderen van angst en depressie en tegelijkertijd je welzijn verbetert. Slechts 30-45 minuten per dag sporten is voldoende om je hele kijk op de winter te veranderen.

Lees ook: Tips voor een beter evenwicht tussen werk en gezin

Back-to-work-blues zijn een normaal onderdeel van het leven, maar er zijn genoeg stappen die je kunt nemen om ze te verslaan. Het kan een paar weken duren om weer op het goede spoor te komen, dus doe het rustig aan terwijl je terugkeert naar een normale routine.