Datingprofieltekst die als origineler wordt beschouwd, kan meer aantrekkingskracht opwekken

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2022 by Redactie

Een nieuwe studie waarbij gebruikers van online datingsites betrokken zijn, heeft een verband aangetoond tussen de waargenomen originaliteit van tekst in datingprofielen en een betere indruk van aantrekkelijkheid. Tess van der Zanden en collega’s van de Universiteit van Tilburg in Nederland presenteren deze bevindingen en onthullen de kenmerken van “originele” profielen.

Lees ook: Tips voor het schrijven van het eerste bericht op een datingsite



Eerder onderzoek heeft een verband gesuggereerd tussen originaliteit in teksten – zoals poëzie en songteksten – en de populariteit van deze werken. Het is echter minder duidelijk welke kenmerken van een tekst bijdragen aan de gepercipieerde originaliteit en hoe originaliteit de impressie van de schrijver beïnvloedt. In het bijzonder zijn er geen eerdere studies die verbanden hebben onderzocht tussen waargenomen originaliteit en aantrekkingskracht in de context van online datingprofielen.



Om nieuw licht te werpen, vroegen Van der Zanden en collega’s 1.234 gebruikers van online datingsites om de originaliteit van tekst in verschillende authentieke datingprofielen te beoordelen en de persoonlijkheid en aantrekkelijkheid van de profieleigenaren te beoordelen. De sites die in het onderzoek zijn opgenomen, zijn voornamelijk bedoeld voor gebruikers boven de 50. Alle 308 profielen die voor het onderzoek zijn gebruikt, zijn gewijzigd om de anonimiteit van de eigenaren te behouden.



Analyse van de beoordelingen van de deelnemers toonde aan dat eigenaren van profielen die als origineler werden beschouwd, ook hoger scoorden op waargenomen intelligentie, gevoel voor humor, aantrekkelijkheid en waarschijnlijkheid dat deelnemers ermee wilden daten. Over het algemeen waren de deelnemers het eens over welke profielteksten ze als origineel en welke als vreemd beschouwden; oneven profielen werden over het algemeen niet als origineel beschouwd.



In een tweede analyse analyseerden de onderzoekers de 308 geanonimiseerde datingprofielen om tekstkenmerken te onderzoeken die kunnen bijdragen aan percepties van originaliteit. Ze ontdekten dat tekst die als origineler werd beschouwd, originele stilistische kenmerken gebruikte, zoals metaforen, en deze profielen onthulden ook steeds meer concrete persoonlijke informatie.



Op basis van hun bevindingen suggereren de auteurs dat het maken van effectieve tekst in een datingprofiel eigenaren kan vereisen om nieuwheid en geschiktheid zorgvuldig af te wegen. Ze schetsen verschillende richtingen voor toekomstig onderzoek, waaronder analyses met jongere deelnemers en verkenning van de originaliteit van teksten op andere gebieden dan online dating, zoals sollicitatiebrieven of advertenties.

Lees ook: Zo vindt je de perfecte match online



De auteurs voegen toe: “Een online datingprofieltekst die als origineel wordt beschouwd, verhoogt de persoonlijkheids- en aantrekkelijkheidsevaluaties.”