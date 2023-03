De do’s en don’ts van een afternoon tea

Een afternoon Tea is altijd in de mode. Ongeacht de gelegenheid. Beschouw jezelf als een personage in Bridgerton – kleed je aan en geniet van een kopje thee in de middag met alle passende lekkernijen. Hier zijn de do’s en dont’s voor het hosten en genieten van een stijlvol Afternoon Tea evenement.

Als gastvrouw van een Afternoon Tea:

Gebruik wel de juiste terminologie. De term High Tea verwijst naar een maaltijd (meestal lunch). Afternoon tea is de juiste term voor thee die wordt geserveerd tussen 15.00 en 17.00 uur.



Serveer wel drie gangen met lekkernijen. Alle drie de gangen worden samen geserveerd, maar nog steeds genoten in de volgende volgorde: hartige lekkernijen zoals komkommersandwiches en mini-quiches, gevolgd door scones en tenslotte desserts.

Dek de tafel op de juiste manier:

*Je kleine bord gaat recht voor de gast uit.



*Het servet wordt bovenop het kleine bord gelegd.



*Het kopje wordt bovenop het schoteltje geplaatst en komt aan de rechterkant van je bord. Het handvat van het theekopje wijst naar 3 uur. Linkshandige gasten kunnen hun kopjes zo draaien dat het handvat naar 9 uur wijst.



*Als je ervoor kiest om een onderleggertje te gebruiken (bedoeld om druppels uit het kopje op te vangen), plaats deze dan tussen het kopje en de schotel.



Vergeet niet de knop aan de bovenkant van de theepot, de kruisbloem genaamd, vast te houden wanneer je thee serveert, om te voorkomen dat het deksel eraf valt tijdens het schenken.



Bedien jezelf niet eerst. Zorg ervoor dat al je gasten thee hebben voordat je voor jezelf inschenkt.

Als Afternoon Tea gast

Eet vooral met je vingers. Ja, dit is de juiste etiquette voor Afternoon Tea. Items zoals scones moeten in kleinere stukjes worden gebroken – het is niet nodig om je scone met een mes te snijden.



Dep je mond en maak je vingers schoon met een servetje. Lik nooit aan je vingers.



Serveer slechts één van elk voedsel voor jezelf om ervoor te zorgen dat andere gasten ook een van elke traktatie krijgen.



Roer je thee wel door je lepel tussen 6 uur en 12 uur geluidloos in je kopje te bewegen. Plaats de lepel in de schotel als je klaar bent. Thee rondroeren in het kopje en dan met een kletterend geluid met de lepel tegen de zijkant van het kopje tikken is een no-go.



Kleed je voor de gelegenheid. De dresscode van de Afternoon Tea is smart casual of smart. Aankomst in te blote kleding is niet geschikt.



Serveer het eten eerst op je zijbord. Rechtstreeks eten van een dienblad of schaal wordt niet als goede manieren beschouwd.

Houd je theekopje goed vast door de wijsvinger tegen je duim te knijpen tussen het handvat van je theekopje. De middelvinger steunt onder het handvat van het theekopje. Plaats je handen niet rond de beker.



Houd je pink niet omhoog als je thee drinkt. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn pinkies geen etiquette.



Doop je lekkernijen niet in je thee. Dit is geen ochtendkoffie en beschuit.



Slurp je thee niet op en blaas er niet op om hem af te koelen.



Zet geen eten op je schotel. Gebruik in plaats daarvan je bordje.



Laat je niet afleiden door je telefoon. Maak foto’s bij aankomst, leg dan je telefoon weg (niet op tafel) en geniet van de overdadige aangelegenheid!