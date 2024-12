De speciale kerst Allerhande ligt in de winkel

Laatst geüpdatet op december 6, 2024 by Redactie

Albert Heijn heeft ook dit jaar weer alles in huis voor de feestdagen. Of je nu uitgebreid wilt koken of juist geen zin hebt om uren in de keuken te staan: Albert Heijn biedt deze kerst een kerstassortiment met voor ieder wat wils. Van meer dan 400 AH Excellent-producten en –gerechten, de AH Kerstmakers die ieder gerecht helemaal afmaken en een ruim vega(n) assortiment. De speciale kerst Allerhande, ah.nl en de Mijn AH assistent in de app bieden daarnaast genoeg inspiratie om deze feestdagen écht uit te pakken.

Alles voor een heerlijke kerst

“Iedereen kan bij Albert Heijn terecht voor de lekkerste en mooiste producten voor de feestdagen”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising & formats bij Albert Heijn. “We vieren dit jaar de kersttraditie met een twist. Dat wil zeggen dat we onze klanten inspireren om vertrouwde gerechten in een nieuw jasje te steken. Onder meer door de forse uitbreiding van het AH Excellent kerstassortiment, denk aan een heerlijke AH gevlochten zalmkrans, AH Bavetterollade met truffel, AH Terra paddenstoelen Wellington of een Sous-Vide gegaarde pompoensteak met hazelnoot en cranberry. Met de verdubbeling van het aantal AH Kerstmakers maak je ieder gerecht tot een feestje. Ook houden we rekening met ieders dieetwensen, kookniveau en portemonnee; er is echt voor ieder wat wils.”

Nog meer lekkers

Dat Albert Heijn dit jaar de kersttraditie met een twist omarmt, wordt extra duidelijk door de introductie van de nieuwe AH Luxe Feeststol die is gevuld met pistache en besprenkeld met een drizzle van pistache en framboos. Dit unieke gerecht volgt in de voetsporen van de Dubai chocoladerepen die dit jaar het internet overnamen en is daarmee onmisbaar bij het kerstontbijt. Andere nieuwe lekkernijen zijn de Zalm en Croûte, Gouden speculooskrans en een Luxe laagjestaart met rood fruit. Voor het lekkerste vlees kunnen klanten terecht bij de Albert Heijn Vakslager. Hert uit Nieuw-Zeeland, haas uit Argentinië, fazant uit het Verenigd Koninkrijk en Iberico ham uit Spanje; bijzonder vlees van topkwaliteit. Liever geen vlees? Albert Heijn biedt klanten een ruime keuze met heerlijke en verrassende vega(n) recepten en producten.

Volop inspiratie

Albert Heijn inspireert haar klanten om van ieder gerecht iets moois te maken. Ook dit jaar komt de supermarkt weer met de speciale kerst Allerhande. Dé blikvanger dit jaar is de serveertoren in de vorm van een kerstboom. Deze speciaal voor Albert Heijn ontwikkelde serveertoren biedt klanten de mogelijkheid om hun kerstdiner in de hoogte te kunnen serveren. De toren is voor iedere gang te gebruiken, waardoor klanten met de serveertoren van Albert Heijn zowel geroosterde spruitjes met druiven als knakworstjes in bladerdeeg op unieke wijze kunnen serveren. Ook met de ruim 2000 extra online kerstrecepten op ah.nl en de recent geïntroduceerde Mijn AH Assistent in de app krijgen klanten hulp bij het samenstellen van de perfecte brunch, lunch of diner.

Feestelijke tafel

Extra bijzonder worden de gerechten dit jaar met de AH Kerstmakers. Denk aan limoenparels voor op de zalmkrans, bladerdeeghapjes in kerstboomvorm voor de kalfsragout of eetbaar bladgoud om ieder gerecht van een extra feestelijke versiering te voorzien. Met het limited edition kerstservies van Albert Heijn kunnen klanten vervolgens het kerstdiner in stijl serveren. En met een kerstboeket van de Albert Heijn bloemencentrale is het kerstfeest compleet.

Betaalbaar

Iedereen kan bij Albert Heijn terecht voor het kerstdiner. De supermarktketen komt ook dit jaar weer met een betaalbaar kerstassortiment. Er is volop keuze uit verschillende voor-, hoofd- en nagerechten om een kerstdiner van minstens drie gangen samen te stellen. Nieuw is dit jaar dat klanten ook voordelig bijgerechten aan het diner kunnen toevoegen. Zo maakt Albert Heijn het mogelijk om voor nog geen €6,- p.p. een volledig kerstdiner te serveren. Verder staat de Allerhande vol recepten voor minder dan €2,- p.p.

Kerst voor elkaar

Kerst is een periode van samenzijn en lekker eten en drinken met familie en vrienden. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Samen met de goede doelen-partners Resto van Harte, Voedselbanken Nederland en het Rode Kruis zet Albert Heijn zich jaarrond in zodat meer mensen kunnen genieten van een goede maaltijd. Speciaal voor Kerst doneert Albert Heijn €50.000 en ook klanten en collega’s kunnen hun steentje bijdragen middels een donatie.