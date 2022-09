Dit is de cast van Dubai Bling

Kom dichtbij en persoonlijk met de gevarieerde mix van 10 selfmade miljonairs in de nieuwe Arabische docu-soap van Netflix, Dubai Bling. De overwegend Arabische vriendengroep is een combinatie van bekende figuren uit de VAE, Saoedi-Arabië, Libanon, Koeweit en Irak plus expats uit India en Australië, die Dubai allemaal hun thuis noemen.



Dubai zet nieuwe wereldwijde maatstaven op het gebied van handel, zaken en innovatie en is het land van rijkdom en kansen voor degenen die dapper genoeg zijn om het te maken. Speel een belangrijke rol in het succes van deze individuen en ervaar de prachtige stad Dubai door de ogen van enkele van haar meest succesvolle persoonlijkheden.



Zeina Khoury speelt misschien hard, maar ze werkt harder. Zeina verliet Libanon, gedreven door ambities voor grootsheid, en werd de CEO van een bloeiend luxe vastgoedimperium. Gedurfd en mooi, Zeina is de schakel die de sociale kring met elkaar verbindt – kunnen ze allemaal aan haar goede kant blijven?

Lees ook: 5 toeristische attracties die openen in Qatar vóór de FIFA World Cup 2022



Een van de meest herkenbare gezichten op de Saoedische tv, beroemdheid en tv-presentator Lojain Omran verwelkomt fans achter de schermen van haar glamoureuze leven, met een benijdenswaardige garderobe met jurken, juwelen en accessoires in overvloed. Maar Lojain is meer dan op het eerste gezicht lijkt. Van het delen van haar Saoedische cultuur met de sociale kring tot het inspireren van jonge Arabische vrouwen in de hele regio met haar inspirerende en positieve energie, Lojain is een rustige en gecentreerde aanwezigheid in de sociale kring. Kan Lojain dienen als de stem van de rede terwijl haar vrienden kibbelen en ruzie maken?



Je hebt zijn Australische accent op doordeweekse ochtenden helder en vroeg gehoord en nu komt Kris Fade, radiopresentator en ondernemer, op je scherm. Nadat hij zijn merk heeft gebouwd met zijn vrolijke persoonlijkheid, begint Kris een nieuw hoofdstuk in het leven, met aanstaande bruid Brianna Ramirez. Kunnen Kris en Brianna de eisen van huwelijksplanning, het stichten van een gezin en het beheren van hun wilde werkschema’s in evenwicht brengen, zonder hun vrienden van zich te vervreemden?



Zakenman en Koeweitse miljonair, Ebraheem Al Samadi, heeft zijn ondernemerstalent sinds zijn 14e aangescherpt en heeft uiteindelijk een bloeiend bloemenbedrijf opgebouwd. De zaken mogen dan bloeien, maar zullen zijn relaties met de rest van de sociale kring ook eerlijk zijn wanneer hij wordt geconfronteerd met de kenmerkende botte eerlijkheid van Ebraheem?



Farhana Bodi, alleenstaande moeder en influencer op sociale media, staat bekend om het delen van haar weelderige leven van high-fashion, jetset-vakanties en prachtige evenementen met haar 1,4 miljoen volgers. Geen onbekende in drama, kan Farhana de sociale kring aan de kant houden als de telefoons uit zijn en er geen filters meer zijn om je achter te verschuilen?



De Emirati DJ Marwan Al-Awadhi, beter bekend als DJ Bliss, en zijn vrouw, de levendige vlogger, Danya Mohammed, AKA Diva Dee, verwerpt traditie en kiest er in plaats daarvan voor om zijn passie helemaal na te jagen naar wereldwijde bekendheid. Het vrijgevochten dynamische duo mag dan van elkaar houden, maar kan open en eerlijke communicatie hen nog dichter bij elkaar brengen?



Safa Siddiqui, geboren en getogen in Londen en van Iraakse afkomst, is een huisvrouw met ambities om haar chique en ongewone modeontwerpen tot leven te brengen met haar eigen collectie. Bruisend en vol leven, Safa heeft de volledige steun van Fahad, haar ondernemende en zeer succesvolle echtgenoot terwijl ze haar dromen nastreeft. Kunnen Fahad en Safa samen hun persoonlijke en professionele doelen bereiken?



En tot slot, de nieuwste aanwinst in de bruisende sociale scene van Dubai is de Libanese socialite en moeder van twee dochters, Loujain Adadah. Ze is uitgesproken, assertief en niet verlegen om haar mening te uiten. Ze is toegetreden tot de sociale kring, maar zal de bling-stad de nieuwe start zijn waar Loujain op hoopt?

Lees ook: 5 redenen waarom Abu Dhabi de perfecte plek is voor natuurliefhebbers



Naarmate de spanning toeneemt, vormen zich allianties en beginnen de roddels, wat leidt tot explosieve gevechten en emotionele verzoeningen. Of je nu van ze houdt of ze gewoon haat, de gedurfde, onderhoudende en melodramatische cast van Dubai Bling brengt de luxe van de bling-stad tot leven in deze authentieke docu-soap.



Dubai Bling gaat op 27 oktober in première op Netflix, exclusief op Netflix. Dit wil je niet missen.