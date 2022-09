Dit zijn de grootste irritaties van Nederlanders in de badkamer

38% van de Nederlanders plast onder de douche. Opvallend is dat vrouwen (42%) dit vaker doen dan mannen (35%). Van alle leeftijdscategorieën plassen 66+ers het minst vaak onder de douche. Dit komt naar voren uit representatief onderzoek van Saniweb onder meer dan 1.500 respondenten.



De badkamerspecialist deed onderzoek naar de badkamer gewoontes en de grootste badkamer irritaties van de Nederlander. De grootste irritatie in de badkamer? Dat is volgens 31% van de respondenten een vieze wasbak bijvoorbeeld door tandpastaresten of scheren. 40% van de vrouwen ergert zich hieraan ten opzichte van 22% van de mannen. Als tweede grootste irritatie volgt haren in het doucheputje.

Zingen onder de douche

Naast plassen zijn er nog meer opvallende gewoontes naar voren gekomen uit het onderzoek. Een kwart van de Nederlanders heeft muziek aan tijdens het douchen. Bijna één op de vijf (19%) laat de stembanden aan het werk tijdens het douchen. Vrouwen (23%) doen dit vaker dan mannen (16%). Van hen zingt bijna één op de vijf het gehele douchemoment uit volle borst. Voor 34% blijft het alleen bij neuriën.

Lees ook: Schoonmaak hacks voor de badkamer

Mannen vaker naakt douchen

Douchen in openbare ruimtes is meer een mannending: 23% van de mannen doet dit tegenover 16% van de vrouwen. Van de mannen die gebruik maken van een openbare douche doet 84% dit naakt ten opzichte van 69% van de vrouwen. Mannen staan zowel in de ochtend als in de avond korter in de badkamer, blijkt uit het onderzoek. Vrouwen besteden twintig tot dertig minuten in de badkamer en mannen blijven gemiddeld niet langer dan tien minuten binnenskamers.

Meest fanatieke douchers

Douche jij zeven keer of vaker per week? Dan hoor je bij de grootste groep mensen. 47% van onze landgenoten gaat zeven keer of vaker per week onder de douche of in bad. 29% gaat twee tot drie keer per week. Ruim één op de drie staat meer dan tien minuten onder de douche. De groep korte douchers, die er minder dan vijf minuten onder staat, zijn vaker mannen (21%) dan vrouwen (15%). Welke leeftijdsgroep het langste onder de douche staat? 18 tot en met 30-jarigen. Deze groep brengt met 20 tot 30 minuten de meeste tijd door in de douchecabine.