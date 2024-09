Drop Bock: Oldtimers & Frontaal Brewing Company

Laatst geüpdatet op september 11, 2024 by Redactie

Bierliefhebbers en dropfanaten opgelet! Oldtimers slaat de handen ineen met Frontaal Brewing Company. Samen presenteren ze vol trots hun nieuwe creatie: Drop Bock, een uniek bockbier waarin de rijke smaken van drop naadloos samensmelten met de eigenzinnige tonen van mout en hop.

Gedreven door vakmanschap en vernieuwing

De samenwerking tussen Frontaal en Oldtimers is een perfecte illustratie van wat er gebeurt wanneer gepassioneerde vakmensen elkaar ontmoeten. Oldtimers staat al 100 jaar bekend om hun iconische drop, met uitgesproken smaken en structuren die ver voorbij zoet en zout gaan. In de voorbereidingen voor hun jubileumjaar vroegen de dropmakers zich af wat er zou gebeuren als ze hun kennis inzetten om dat droppige karakter aan andere lekkernijen toe te voegen. Frontaal, bekend om eigenzinnige craftbieren, zag een uitdaging in die vraag. De dropmakers en brouwers zijn gaan experimenteren en weten nu wat er gebeurt als er drop in de brouwketel terecht komt.

Drop en hop: de perfecte match

Drop Bock is een bier zoals je nog nooit geproefd hebt. Oldtimers en Frontaal zijn erin geslaagd om zoethoutwortel en salmiak – de kenmerkende ingrediënten van drop – te verweven met de aangename Magnum-bitterhop en een selectie van geroosterde-, chocolade-, en karamelmouten. Tijdens de fermentatie vervagen de zoete mouttonen geleidelijk, waardoor de krachtige dropsmaken mooi naar voren komen. De verrassende mix resulteert in een rijke, zoete smaak met een subtiele bitterheid en een afdronk van zoethout die aangenaam lang blijft hangen. Met een alcoholpercentage van 7,5% en een warme, zwarte kleur is Drop Bock het ideale gezelschap voor herfstachtige dagen.

Lancering en verkrijgbaarheid

Drop Bock is nu verkrijgbaar in de webshop van Frontaal en in de loop van deze maand bij Poiesz, Mitra, Hanos, PLUS supermarkten, geselecteerde filialen van Albert Heijn (o.a. AH Jan Linders), Albert Heijn XL en AH.nl.