Fondue: Een klassieker en makkelijk te bereiden

Fondue staat voor gezelligheid aan tafel. Voor velen is het dan ook een klassieker tijdens de feestdagen. Het grote voordeel: alles kan in alle rust worden bereid, niemand hoeft in de keuken te staan ​​terwijl familie en gasten al vrolijk aan tafel zitten. Over klassiekers gesproken: de taalkundige wortels leiden ons naar het Franse werkwoord “fondre” = smelten, wat betekent dat de klassieke fondue alleen maar kaasfondue kan betekenen. Want – met uitzondering van chocoladefondue, die pas onlangs populair is geworden – kunnen geen andere ingrediënten zomaar worden gesmolten.



Nou ja, het zit in de menselijke natuur om dingen te vereenvoudigen en het is gemakkelijker om alles fondue te noemen, waarbij het eten door iedereen aan tafel aan een spies wordt geprikkeld en in een soort vloeistof wordt gedoopt.

Kaasfondue:

De “ingrediëntenlijst” wordt snel uitgelegd. Traditioneel gaan geraspte kaas, een beetje zetmeel, kirsch, witte wijn, peper en knoflook in de “caquelon”, de keramische pot, die vervolgens op de rechaud wordt geplaatst. Als er kinderen aan tafel zitten, blijven kirsch en wijn uiteraard achterwege. Doorslaggevend voor de smaak van de kaasfondue zijn niet zozeer de overige ingrediënten als wel de gebruikte kaas of kazen, zoals Appenzeller, Raclette, Tilsiter, Comté, Beaufort of Emmentaler. Het belangrijkste is dat de kaas voldoende vet bevat (50% vet in de droge stof zou goed zijn – vetgehalte in de droge stof of meer) en dat hij van nature kruidig ​​en krachtig smaakt. Het enige wat je hoeft te doen is een stukje gesneden stokbrood (met korst!) op de fonduevork te spiesen, in het kaasmengsel te dopen en ten slotte te genieten van het stuk. Gemengde augurken, zilveruitjes en cornichons passen hier goed bij.

Vleesfondue:

Runderfilet, kipfilet, varkensfilet of lendestuk wordt in hapklare stukjes gesneden. Een smaakloze olie, bijvoorbeeld geraffineerde koolzaadolie (een speciaal frituurvet, puur kokosvet en geklaarde boter kunnen ook) wordt eerst in de fonduepan op het fornuis verwarmd en vervolgens op de rechaud geplaatst. Het is belangrijk dat het vet rond de 180 graden Celsius is. De temperatuur is goed als het hete vet borrelt als het stuk vlees ondergedompeld is. Hierdoor dringt er minder vet in het vlees. Het is handig als de pot een speciale spatbescherming heeft, die tevens dienst doet als vorkhouder en de etenswaren in de pot enigszins van elkaar scheidt. Minstens zo belangrijk als het vlees zelf zijn – naast vers stokbrood of andere broodsoorten – de bijbehorende sauzen en dips met een zo groot mogelijke variatie aan smaken.

Chinese fondue:

Chinese fondue is een vetarme versie. In plaats van een olie/vet wordt een bouillon gebruikt. Bovendien wordt in de bouillon niet alleen vlees gekookt, maar wordt vrijwel alles waar je zin ​​in heeft erin gestopt. Dit kunnen groenten, champignons, noedels en zelfs pasta zijn. Ook de bijbehorende sauzen spelen hierbij een grote rol.

Chocoladefondue:

Afhankelijk van je smaak wordt er pure of volle melkchocolade gebruikt, of beide gemengd, met een scheutje room en eventueel een beetje sinaasappelschil als smaakmaker. Chocolade of couverture koken is minder geschikt, het smaakt simpelweg niet zo lekker.



Verwarm het chocolademengsel niet te hoog, het moet gewoon vloeibaar zijn en niet verbranden. Gebruik voor het dippen seizoensfruit dat in hapklare stukjes is gesneden, zoals appels, peren, citrusvruchten en fruit dat het hele jaar door verkrijgbaar is, zoals kiwi’s en bananen. Noten en gedroogde vruchten zijn ook geschikt voor chocoladefondue. Het spreekt voor zich dat een chocoladefondue een echte zwaargewicht is qua energie. Daarom is hij alleen geschikt als klein tussengerecht of dessert.