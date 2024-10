Goed ruzie maken: 5 tips

Laatst geüpdatet op oktober 10, 2024 by Redactie

Degenen die van elkaar houden, maken ruzie. Conflicten maken deel uit van zelfs de gelukkigste relaties. Samen een crisis overwinnen kan de liefde zelfs versterken. In plaats van altijd te proberen problemen te vermijden of dingen op een niet-constructieve manier te laten gebeuren, is het de moeite waard om te leren hoe je op de juiste manier kunt argumenteren. We hebben 5 waardevolle tips om goed ruzie te maken en enkele spannende feiten.

Tip 1: Op ooghoogte: ga akkoord om het oneens te zijn

Terwijl veel mensen ruzie vermijden, raken anderen vaak opgewonden. Maar soms is ruzie eigenlijk niet de moeite waard. Omdat er relatieproblemen zijn die simpelweg niet opgelost kunnen worden. De standpunten van beide partijen bevinden zich in een relatie op hetzelfde niveau, ook al is het soms moeilijk om een ​​tegengestelde mening te aanvaarden.



Wanneer een conflict escaleert tot ruzie, gebeurt dat meestal omdat de partners elkaar met argumenten willen overtuigen. Het is altijd de moeite waard om naar het emotionele niveau van het conflict te kijken, omdat emoties behoeften vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben. Dit perspectief kan veel argumenten de-escaleren.

Tip 2: Handel in plaats van compromissen te sluiten

Ruzie maken is volkomen normaal. Na een conflict: In een gezonde relatie zijn uitwisselingen in plaats van compromissen een echte gamechanger. Compromissen zijn belangrijk, maar worden vaak verkeerd begrepen. De uitdrukking ‘een relatie bestaat uit compromissen’ komt uit de tijd dat een huwelijk niet ontbonden kon worden en er dus alleen maar compromissen overbleven. Tegenwoordig weten we dat het voortdurend moeten sluiten van compromissen ons permanent ongelukkig maakt. In plaats daarvan kunnen ruilovereenkomsten worden gesloten waarbij de partners om de beurt krijgen wat ze willen. Dit zorgt voor een positieve en optimistische houding in de relatie.

Tip 3: Empathisch in plaats van explosief

De manier waarop je argumenteert kan een groot verschil maken. Verbale aanvallen en beschuldigingen zullen er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat de ander onmiddellijk een defensieve houding aanneemt. Dit is geen manier om een ​​constructieve discussie te starten. Met respect: Je communiceert objectief en gevoelig op ooghoogte. De meeste mensen vinden het erg belangrijk om als gelijken behandeld te worden in hun relatie.



Als we beginnen met een stressreactie, bijvoorbeeld een aanval of beschuldigingen, zal de ander reageren met een stressreactie. Dit leidt tot een dynamiek die een conflict niet oplost, maar eerder twee gewonde partners achterlaat die de volgende ruzie nog meer belast en gestrest zullen ingaan. Dit maakt het des te belangrijker om elk relatiegesprek met empathie en begrip te beginnen.

Tip 4: ‘Ik’ boodschappen maken het verschil

In plaats van in de ring te springen met “Dat doe je altijd…”, zouden geliefden de kaart “Ik voel me zo wanneer…” moeten spelen. Dit zijn de beroemde ‘ik’-boodschappen. Dit is hoe we onze eigen gevoelens en behoeften uiten zonder onze partner aan te vallen. Dit heeft twee effecten: het bevordert het begrip tussen twee mensen en opent de deur voor een emotionele band.



Een fundamentele fout is dat een relatieconflict op feitelijk niveau kan worden opgelost. Het tegenovergestelde is het geval: de aanleiding lijkt in eerste instantie misschien feitelijk, maar het gaat altijd om wat het conflict emotioneel teweegbrengt. ‘Ik’-berichten zijn ideaal om over je eigen behoeften en emoties te praten.

Tip 5: De comeback na de ruzie

Na een verhitte discussie is het verleidelijk om wrok te koesteren. Maar hier is de dealbreaker: iedereen die de eerste stap naar verzoening zet, toont geen zwakte, maar echte moed. Soms duurt het even voordat de harttemperatuur weer normaal is, maar het is de moeite waard. Samen problemen oplossen is de sleutel.



Niet alleen het oplossen van conflicten is belangrijk, maar ook het herstellen van de verwondingen die elkaar zijn toegebracht. Echtparen die verzoeningsrituelen ontwikkelen, intensiveren hun band met elkaar en kijken optimistischer naar hun toekomst samen.