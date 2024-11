Laatst geüpdatet op november 4, 2024 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in november 2024? Stream deze maand nieuwe HBO Originals zoals het langverwachte Dune: Prophecy, Like Water For Chocolate (geproduceerd door Salma Hayek) en het spannende Get Millie Black. Het derde seizoen van de Max Original-serie The Sex Lives Of College Girls en de Max Original-film Sweethearts komen er ook aan. Dompel je onder in de HBO Original-documentaires Surveilled met Ronan Farrow, het groove-infused Music Box: Yacht Rock: A Dockumentary en de eerste Franse Max Original docu-serie Breaking The Bank: One Trader, 50 Billion. Tenslotte neemt HBO Max je mee in de wereld van magische patisserie met Harry Potter Wizards of Baking, gefilmd op de sets van de geliefde films.

Like Water for Chocolate | vanaf zondag 3 november

Tita de la Garza en Pedro Múzquiz zijn twee verliefde zielen die niet bij elkaar kunnen zijn vanwege hun familietradities. Ze navigeren door een wereld van magisch realisme en rijke smaken, terwijl Tita worstelt tussen het lot dat door haar familie is opgelegd en haar strijd voor liefde. Maar onderweg zijn we getuige van haar grootste toevluchtsoord: de keuken. Tita’s magische connectie met koken is een actief verzet tegen onderdrukking. Haar diepste verlangens en passies steekt ze in haar recepten en zo transformeren diegene die ervan proeven. Met onder andere Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril in de hoofdrollen en Salma Hayek Pinault aan boord als executive producer van deze Spaanstalige serie.

Jeroen’s Abandoned Adventures | vanaf dinsdag 12 november

In Jeroen’s Abandoned Adventures bezoekt Jeroen van Koningsbrugge de meest spectaculaire, verlaten en afgelegen plekken en gebouwen. Samen met Bob Thissen, expert in het vinden én verkennen van verlaten constructies, ontdekt hij plekken waar al jaren niemand voet heeft gezet. Rauwe en vergeten locaties, alleen toegankelijk voor echte avonturiers. Ze gaan op zoek naar de verhalen achter deze mysterieuze plekken, waar soms een schokkende geschiedenis achter schuil blijkt te gaan. In Hongarije, Frankrijk, Italië en Turkije stuiten ze onder andere op verborgen oorlogsbunkers, oude zwavelmijnen, vervallen hotels, een spookdorp en als luguber hoogtepunt: een 17e eeuws massagraf onder een putdeksel in Genua.

Harry Potter: Wizards of Baking | vanaf vrijdag 15 november

Betoverende taarten en magische momenten worden gecreëerd in de bijzondere bakwedstrijd Harry Potter: Wizards of Baking. Negen teams van banketbakkers en taartkunstenaars krijgen de opdracht om even heerlijke als prachtige pronkstukken te maken die zijn geïnspireerd op de thema’s uit de beroemde Harry Potter-saga, waarbij uiteindelijk één winnaar overblijft. Deze betoverende bakcompetitie wordt gepresenteerd door niemand minder dan Potter-personages Fred en George Wemel (officieel de acteurs: James en Oliver Phelps) die wekelijks assistentie krijgen van andere acteurs uit de populaire filmserie zoals Warwick Davis (speelt Filius Banning), Evanna Lynch (Loena Leeflang) en Bonnie Wright (Ginny Wemel). Fans van Harry Potter zullen ook veel iconische plekken herkennen, aangezien de serie is geproduceerd in de studio’s van Warner Bros. waar ook veel scènes van Harry Potter tot leven kwamen. Zo mogen de taartenkunstenaars hun magische creaties presenteren op beroemde locaties zoals Perron 9¾, De Grote Zaal, Goudgrijps Tovenaarsbank, Wegisweg en Het Verboden Bos. Veel magischer ga je het niet krijgen!

Dune: Prophecy | vanaf maandag 18 november

Vanuit het uitgestrekte universum van Dune, gecreëerd door de bejubelde auteur Frank Herbert, en 10.000 jaar voor de opkomst van Paul Atreides, volgt ‘Dune: Prophecy’ twee Harkonnen-zussen die strijden voor de toekomst van de mensheid en zo aan de voet staan van de legendarische zusterorde die later bekend zal worden als de Bene Gesserit. ‘Dune: Prophecy” is geïnspireerd op de roman ‘Sisterhood of Dune’, geschreven door Brian Herbert en Kevin J. Anderson. Met onder andere Emily Watson, Olivia Williams en Mark Strong in de hoofdrollen.

Surveilled | vanaf donderdag 21 november

Deze HBO Original-documentairefilm volgt New Yorker-journalist Ronan Farrow terwijl hij de groeiende business van commerciële spyware onderzoekt van New York City naar Tel Aviv: het bloeiende centrum van spionage cybertechnologie. Farrow, ooit zelf een doelwit van geheime surveillance, bekijkt de miljardenindustrie en stelt de toepassingen en implicaties van telefoonhacking in vraag: het monitoren van criminele activiteiten en de bedreigingen voor burgerlijke vrijheden die daarmee gepaard gaan.

The Sex Lives of College Girls | vanaf donderdag 22 november

Van Emmy-genomineerde schrijver en producent Mindy Kaling en Justin Noble, volgt de reeks een groep studenten aan het prestigieuze Essex College in New England. Vaste castleden zijn Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alyah Chanelle Scott, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Renika Williams, Gracie Lawrence en Mia Rodgers. Grote kwesties waar het in dit nieuwe seizoen om draait: wie wordt roomies met wie dit nieuwe studiejaar? Ook gaat het nieuwe seizoen verder vanaf dé cliffhanger in het laatste seizoen: ‘wat gebeurt er met Bela’s verzoek om van school te verwisselen?’

Get Millie Black | vanaf dinsdag 26 november

Ex-Scotland Yard detective Millie-Jean Black keert terug naar Kingston, Jamaica om te werken aan een vermiste personenzaak. Al snel verliest ze zich in een missie om een ​​kind te redden dat niet gered of gevonden kan worden en een ​​zaak op te lossen die haar wereld doet ontploffen en bijna zo moeilijk te kraken is als Millie Black zelf. Met Tamara Lawrance, Joe Dempsie, Gershwyn Eustache Jnr en Chyna McQueen in de hoofdrollen.

Sweethearts | vanaf donderdag 28 november

Twee eerstejaarsstudenten sluiten een pact om het uit te maken met hun middelbare schoolliefdes tijdens Thanksgiving, wat hen een chaotische avond in hun geboortestad opbrengt en hun hechte vriendschap op de proef stelt. Kiernan Shipka en Nico Hiraga spelen de hoofdrollen in het regiedebuut van Jordan Weiss, die samen met Dan Brier het scenario schreef.

Breaking The Bank: One Trader, 50 Billion | vanaf vrijdag 29 november

Op 24 januari 2008 kondigde Société Générale, één van de grootste banken van Frankrijk, een plotseling en opvallend verlies van € 4,9 miljard aan. De vinger werd gewezen naar een onbekende jonge trader, Jérôme Kerviel. De documentaireserie Breaking The Bank: One Trader, 50 Billion (Franse titel Kerviel: ‘Un Trader, 50 Milliards’) traceert de gevolgen van deze aankondiging, de drie hectische dagen waarin de bank zich haastte om haar verliezen te beheersen, en duikt in het complexe karakter van Jérôme Kerviel – een mediageile man, verwikkeld in een juridische strijd met immense politieke belangen.

Music Box: Yacht Rock: A Dockumentary – vanaf zaterdag 30 november

Deze HBO Original-documentairefilm toont de opkomst en populariteit van de West Coast softrockpopcultuur, belichaamd door muzikale artiesten zoals Christopher Cross, Michael McDonald, Kenny Loggins, Steely Dan en Toto. In 2005 werd de muziek ​ omgedoopt tot “Yacht Rock”door een gelijknamige parodiewebserie en werden de geliefde en ontspannende geluiden van eind jaren 70 en begin jaren 80 zachtjes bespot en zelfs afgewezen door rockliefhebbers en critici. Maar sindsdien heeft de muziek zijn legitieme plaats in de muziekgeschiedenis heroverd en kan dit gevierd worden met de groove-infused docufilm uit de Music Box-anthologieserie.

Meer highlights in november:

maandag 11 november | 1000-lb Sisters

woensdag 13 november | The Tower (seizoen 3)

maandag 18 november | American Monster

dinsdag 19 november | Elf (2003) & Fred Claus (2007)

vrijdag 22 november | Four Christmases (2008)

zaterdag 30 november | Oh Hell (seizoen 2)



Deze lijst toont slechts de highlights, meer titels zullen op het platform verschijnen deze maand. Data onder voorbehoud.