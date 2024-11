Vijf redenen om in de herfst of winter naar Ierland te gaan

Laatst geüpdatet op november 12, 2024 by Redactie

Nu de herfst definitief zijn intrede heeft gedaan, krijgt ook een bezoek aan Ierland een heel ander karakter. Waar kleurrijke herfstwandelingen eindigen bij het knapperende haardvuur in een sfeervol landelijk hotel of een stedentrip naar Galway of Belfast wordt opgeluisterd door een bezoek aan de gezellige kerstmarkt. Dit is de tijd om onstuimig uit te waaien langs de honderden kilometers lange kust van het eiland en het nieuwe jaar feestelijk in te luiden op het New Year’s Festival in de Ierse hoofdstad Dublin.

1. Proef de herfst

De tip voor een stevige wandeling of mountainbiketocht te midden van de herfstkleuren zijn de Slieve Bloom Mountains in county Offaly, waar een enorm routenet aan paden in de ongerepte natuur is uitgezet. Voor de echte wandelaar die wel houdt van een uitdaging, is de Slieve Bloom Trail een goede keuze: een route van 70 km dwars door dit glooiende landschap van bossen, beekjes en bergkammen met panoramisch uitzicht.



De schoonheid van de bergen is niet alles wat het gebied te bieden heeft. Een van dé bezienswaardigheden van de regio is het Birr Castle Demesne. Dit historische kasteel en gelijknamige landgoed met uitgestrekte tuinen is zowel in 2022 als 2023 verkozen tot een ‘top 10 attractie’ in Ierland en bekroond met een TripAdvisor Travellers’ Choice Award voor 2024.

Birr Castle Demesne

Op een echte herfstdag is het ook aangenaam whiskey of gin proeven. Overal op het eiland Ierland zijn distilleerderijen die bezoekers welkom heten voor een rondleiding of proeverij. Zoals De Shed distilleerderij in county Leitrim, de thuisbasis van de bekroonde Drumshanbo Gunpowder Irish Gin, die lokale Ierse- met oosterse plantaardige ingrediënten combineert. Dit levert een hele bijzondere smaaksensatie op.

De Shed distilleerderij in county Leitrim

2. Sfeervol slapen in landelijke luxe

Geef een bezoek aan Ierland een extra dimensie met een verblijf in een van de topklasse landhuis- of kasteelhotels. Zodra de kerstperiode in aantocht is, leggen ze er graag nog een schepje bovenop. Fraaie decoratie en versierde kerstbomen brengen de gasten helemaal in de sfeer. Waar moet je zijn? Bijvoorbeeld in The Old Inn in Crawfordsburn in county Down. Dit charmante boetiekhotel dateert uit 1614 en is de perfecte plek voor een ouderwetse kerst, met modern comfort. Ofwel een echt authentiek Iers kerstdiner, champagnecocktails en liederen rondom de kerstboom.

The Old Inn, Boutique Hotel, Crawfordsburn, Co. Down

Een goede plek om te ontsnappen aan de kersthectiek, vind je in het Glasson Lakehouse in het verborgen hart van Ierland. Relaxte luxe, warmte en welzijn vormen de essentie van een verblijf op dit fijne adres. De kerstdiners zijn culinaire hoogstandjes, maar er is ook alle tijd voor een gezelschapsspel, een ontspannen kerstfilm of ga eropuit en maak een fietstocht door de bossen.

Lobby van de Glasson Lakehouse, Glasson, Co Westmeath

De weelderige historische elegantie van het Slieve Donard hotel in county Down, wordt geëvenaard door de spectaculaire omgeving. Een goudkleurig strand aan de ene kant en een van ’s werelds beste golfbanen, Royal County Down aan de andere kant.

Slieve Donard Hotel, Newcastle, Co Down

Het 19e eeuwse kasteel van Killeavy Castle Estate, gelegen in 350 hectare bos aan de voet van de berg Slieve Gullion in county Armagh is de absolute blikvanger van dit domein. In de aanloop naar Kerstmis biedt het hotel een scala aan feestelijke momenten, waaronder een afternoon tea in het kasteel bij een knapperend haardvuur.

Killeavy Castle Estate, Killeavy, Co. Armagh

3. Betoverende kerstmarkten

Om je helemaal in de sfeer onder te dompelen ga je natuurlijk naar een van de levendige kerstmarkten van Ierland. In de vele, mooi versierde kraampjes vind je regionale specialiteiten om te proeven, lokale ambachten en natuurlijk is er volop muziek. Geen betere plek om in de stemming te komen. De kerstmarkt van Belfast (16 november tot 22 december) vind je midden in het centrum, op het plein voor het indrukwekkende stadhuis met meer dan 100 kraampjes.

Kerstmarkt in Belfast op het plein voor het indrukwekkende stadhuis

In de stad Galway, aan de Wild Atlantic Way gaat de kerstmarkt al op 8 november van start en duurt tot 5 januari 2025. Eyre Square in het centrum van de stad is het decor voor deze breed opgezette kerstmarkt. Een scala aan entertainment, talrijke eet- en cadeaukraampjes, kermisattracties en het immer populaire Big Wheel zorgen dat de bezoekers zich geen moment vervelen.

Gezellige kerstmarkt in Galway

4. Uitwaaien aan de Ierse kust

Met honderden kilometers aan kustlijn is het nergens beter uitwaaien dan in Ierland. Wind in je gezicht, onstuimige golven en een bruisende branding zijn de ingrediënten voor een perfecte strandwandeling. En na afloop een heerlijk hapje of drankje in een gemoedelijke pub. De keuze is groot, een greep uit de opties:

– Downhill Beach een 11 km lange kuststrook met uitzicht op de Mussenden Tempel geldt als een van de mooiste stranden van Noord-Ierland. Van de hoog op een duin gelegen Mussenden Tempel heb je prachtig uitzicht over de omliggende graafschappen.

Mussenden Tempel in Noord-Ierland

– Ballintoy Harbour Beach bereik je via een smalle kronkelende weg, het is een afwisseling van afgelegen baaien, rotspoelen en zandbanken. Maak daarna een stop in het nabijgelegen dorp Ballintoy. Misschien herken je de haven als filmlocatie voor Game of Thrones.

Ballintoy Harbour in Noord-Ierland

– Vogelspotters kiezen Rathlin Island, een klein bewoond eiland aan de noordkust met een beschermde status vanwege de grote vogelkolonie. Vanaf de kustlijn worden bezoekers getrakteerd op een adembenemend uitzicht op de Causeway Coast. Op het eiland zijn tal van wandelpaden die je langs de kust leiden. Misschien spot je wel een papegaaiduiker!

Papegaaiduikers bij Rathlin Island in Noord-Ierland

5. Bezoek een van de winterfestivals

Luid het nieuwe jaar in feeststemming in op het New Year’s Festival in Dublin, Ierlands grootste nieuwjaarsfeest! Ontdek hoe Dublin ook in de winter bruist van energie en vrolijkheid. Overdag is er alle gelegenheid om de historische en culturele rijkdom van de stad te verkennen.

New Year’s Festival in Dublin

Ook januari gaat in Dublin niet stilletjes voorbij. Van 24-28 januari 2025 is de wijk Temple Bar het toneel van het gerenommeerde muziekfestival TradFest voor Ierse muziek. Liveoptredens van een grote scala aan artiesten maken deze dagen tot een ongekend muzikaal evenement. Behalve in Temple Bar zijn er ook concerten op historische locaties in Dublin, zoals Saint Patrick’s Cathedral.