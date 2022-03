Het geheim om jong te blijven: nieuw onderzoek benadrukt de kracht van levenslange lichaamsbeweging om de spieren gezond te houden

Levenslange fysieke activiteit zou kunnen beschermen tegen leeftijdsgebonden verlies van spiermassa en -functie, volgens nieuw onderzoek. Personen van 68 jaar en ouder die hun hele leven fysiek actief waren, hebben gezondere, ouder wordende spieren die een superieure functie hebben en beter bestand zijn tegen vermoeidheid in vergelijking met inactieve personen, zowel jong als oud.

Dit is de eerste studie die spier-, stamcel- en zenuwactiviteit bij mensen onderzoekt. De onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen, Denemarken, ontdekten dat oudere personen die hun hele volwassen leven lichamelijk actief blijven, door deel te nemen aan weerstandsoefeningen, balspelen, racketsporten, zwemmen, fietsen, hardlopen en/of roeien, een groter aantal spierstamcellen, ook wel bekend als satellietcellen in hun spier. Deze cellen zijn belangrijk voor spierregeneratie en groei op lange termijn en beschermen tegen zenuwbederf.

Lees ook: Dit is waarom stand-up paddleboarden een geweldige workout is

46 mannelijke deelnemers namen deel aan het onderzoek. Ze werden verdeeld in drie groepen: jonge sedentaire (15), ouderen levenslange lichaamsbeweging (16) en oudere sedentaire (15). Ze voerden een zware weerstandsoefening uit, zittend in een mechanische stoel en voerden een knie-extensiebeweging uit om de spierfunctie te evalueren. De hoeveelheid geproduceerde kracht werd gemeten. Er werden bloedmonsters genomen en van beide benen werden spierbiopten geanalyseerd. De onderzoekers ontdekten dat oudere, levenslange sporters beter presteerden dan zowel ouderen als jonge sedentaire volwassenen.

Hoofdauteur, Casper Soendenbroe, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken zei:

“Dit is de eerste studie bij mensen die aantoont dat levenslange lichaamsbeweging op recreatief niveau enkele nadelige effecten van veroudering kan vertragen. Met behulp van spierweefselbiopten hebben we positieve effecten gevonden van lichaamsbeweging op de algemene vergrijzende bevolking. Dit ontbrak in de literatuur, aangezien eerdere studies zich voornamelijk richtten op topsporters, wat een minderheidsgroep is. Onze studie is meer representatief voor de algemene bevolking van 60 jaar en ouder, aangezien de gemiddelde persoon eerder deelneemt aan een mix van activiteiten op een gematigd niveau. Daarom wilden we de relatie tussen satellietcelinhoud en spiergezondheid bij recreatief actieve personen onderzoeken. We kunnen dit nu als biomarker gebruiken om het verband tussen inspanning, veroudering en spiergezondheid verder te onderzoeken.”

“De allerbelangrijkste boodschap van deze studie is dat zelfs een beetje lichaamsbeweging een lange weg lijkt te gaan, als het gaat om bescherming tegen de leeftijdsgerelateerde achteruitgang van de spierfunctie. Dit is een bemoedigende bevinding die hopelijk meer mensen kan aansporen om deelnemen aan een activiteit die ze leuk vinden. We moeten nog veel leren over de mechanismen en interacties tussen zenuwen en spieren en hoe deze veranderen naarmate we ouder worden. Ons onderzoek brengt ons een stap dichterbij.”

Lees ook: Is Crosstraining de meest effectieve activiteit om een ​​optimale conditie te bereiken?

Het is vermeldenswaard dat het onderzoek alleen bij mannen werd uitgevoerd en dat de gemiddelde leeftijd 73 jaar was. Aangezien de effecten van veroudering op de spiergezondheid duidelijker worden op 80+ jaar, zijn vervolgonderzoeken nodig om te zien of de voordelen van levenslange lichaamsbeweging zijn op latere leeftijd behouden. Verder moet er onderzoek worden gedaan naar recreatieve activiteiten en spiergezondheid bij vrouwen.