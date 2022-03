Verken Formentera te voet, op de fiets of te paard

Formentera is met een oppervlakte van ruim 82km het kleinste eiland van de Balearen en ligt 6 km ten zuiden van zijn grote zus Ibiza. Het heeft paradijselijke stranden en een kraakheldere azuurblauwe zee. Bergen zul je er niet aantreffen – het hoogste punt is 192 meter – maar het is een misvatting om te veronderstellen dat het eiland zich alleen leent voor een luie strandvakantie. Wandelaars, fietsers en mountainbikers komen er zeker ook aan hun trekken. Het verkeersbureau heeft 32 bewegwijzerde routes uitgezet waarvan het merendeel zowel lopend als fietsend verkend kunnen worden. Van een wandelingetje van 30 minuten tot een stevige tippel van drie uur verken je het eiland in al haar facetten en uithoeken. Hardlopers willen 14 mei in hun agenda noteren: dan wordt op het eiland de halve marathon georganiseerd. Alle routes kunnen gedownload worden voor GPS. Download hier een Engelstalige activiteitenfolder.

Wandel/fietsgids

Van de 32 routes worden er 14 als makkelijk geclassificeerd, uiteenlopend van 1,5 km tot 12 km. De routes leiden van majestueuze kliffen met prachtige vergezichten over de zee tot het binnenland met afwisselende landschappen, ambachtelijke markten en beschermde natuurparken. Een leuk traject is bijvoorbeeld route 2, een afstand van 5,6 km, je loopt vanaf de haven van La Savina langs het zoutmeer Estany Pudent naar de hoofdstad Sant Francesc Xavier en eindigen in de kustplaats Es Pujols. Het natuurpark Ses Salines is met name in de wintermaanden een broedplaats van onder meer flamingo’s, reigers en eenden.

Lees ook: De streekproducten van Formentera

Route nummer 5 leidt langs de noordwestkust van Formentera tot aan de toren van La Gavina. Vanaf dit uitzichtpunt heb je zicht op de eilandjes van Es Vedrá, Es Vedraneli en Eivissa.

De langste route is route nummer 32: el Pilar de la Mola. De 12 km lange route start bij de bekende vuurtoren Faro de La Mola op het oostelijke puntje van het eiland.

Mountainbiken

Er zijn veel locaties op het eiland waar je een mountainbike of ATB fiets kunt huren, trails zijn geschikt voor sportieve beginners tot wat meer ervaren bikers. In de maand oktober worden er verschillende mountainbike races georganiseerd.

Ook zijn er mooie duiklocaties, prachtige sup en kajaktochten langs de kust of huur een zeil-/motorboot voor een dagtocht om het eiland.

Paardrijden

Het milde klimaat gedurende het hele jaar en het ruige landschap van Formentera maken het eiland tot een ideale plek voor lange tochten te paard. Liefhebbers van paardrijtochten kunnen kiezen uit verschillende buiten ritten, waaronder een tocht over het strand met ondergaande zon.