Hoe date de Nederlandse single het liefst? Uit recent onderzoek van datingservice Lexa blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse singles (43%) aangeeft nooit meerdere mensen tegelijkertijd daten. Bijna ditzelfde percentage (47%) geeft aan het belangrijk te vinden om bij daten meteen eerlijk te zijn over hun zoektocht naar liefde, behoeftes en date intenties.

Singles bepalen eigen tempo

Terwijl sommigen vol verwachting van date naar date hoppen en er lekker op los chatten, is het voor anderen vooral een achtbaan van zenuwen en spanning. Voor meer dan een derde (37%) van de Nederlandse singles is het eerste contact leggen het meest spannende aspect van daten. Deze bevindingen bieden inzicht in de variëteit van daten. Ongeacht de intensiteit van de rit, geven singles aan zelf te bepalen wat hun tempo is en of zij een relatie willen aangaan. Meer dan de helft van hen (53%) trekt zich dan ook niets aan van eventuele verwachtingen uit hun omgeving over hun relatiestatus.

1 voor 1

Singles daten dus geheel op hun eigen manier. Of dat nu monogaam is of juist lekker vrij. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 10 Nederlandse singles andere singles aanraadt meerdere mensen gelijktijdig te daten. Zo kun je op je gemak uitzoeken wat bij je past, zonder je direct aan iemand te binden. Hierbij is 47% wel direct vanaf het begin open en eerlijk over hun date intenties.



De meningen hierover zijn echter verdeeld onder de Nederlandse singles. Iets minder dan een vijfde van hen (16%) geeft aan het niet erg te vinden als hun date tegelijkertijd met anderen date, zolang het geen intieme relatie betreft. Datzelfde aantal zou stoppen met daten als hun date dit zou doen.

Happily ever after

Ondanks de openheid en vrijheid in denken, geeft iets minder dan de helft van de Nederlandse singles (47%) aan niet op zoek te zijn naar een kortstondige affaire, maar naar een langdurige relatie. Of het nu gaat om het verkennen van verschillende verbindingen tegelijkertijd of het streven naar een diepgaande en langdurige relatie, één ding is zeker: singles nemen de leiding over hun eigen datingreis, bepalen hun eigen tempo en streven naar het vinden van liefdesgeluk op hun eigen unieke manier.