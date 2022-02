Het onderwerp voeding is een wetenschap op zich, waarover veel studies en nog meer meningen bestaan. Natuurlijk pakken we het ook thuis aan. Ouders stellen regelmatig dezelfde vragen: Hoeveel snoep is oké? Is vlees overbodig? En wat als mijn kind absoluut geen groente wil eten? Helaas zijn er geen juiste antwoorden. Want kinderen zijn zo divers als de ingrediënten in een groentesoep.

Hoeveel suiker mag mijn kind per dag eten?

Als het om culinaire voorkeuren gaat, zijn de meeste kinderen het erover eens: ijs! Bij voorkeur als hoofdgerecht en dessert. Misschien pasta met saus en muesli als ontbijt. Vergezeld van een verfrissende limonade. Maar er zit vaak veel ongezonde suiker in verstopt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan dat je kind niet meer dan 10 procent van zijn dagelijkse energie-inname in de vorm van suiker binnenkrijgt. Deze 10 procent is de suiker die van nature niet in voedsel voorkomt, maar kunstmatig wordt toegevoegd. Suiker die van nature in voedsel zit (zoals fructose in fruit) telt hier niet mee, maar suiker in honing en vruchtensappen wel.

Verborgen suikers in voedsel herkennen en vermijden

Bewerkte voedingsmiddelen bevatten bijna altijd geraffineerde en kunstmatig toegevoegde suikers. Dit geldt met name voor producten die speciaal voor kinderen op de markt worden gebracht. Als het om snoep gaat, is dat voor velen duidelijk. Maar suiker zit ook in zogenaamd hartig voedsel. Conventionele ketchup bestaat voor ongeveer een vijfde uit pure suiker.

Maak er in ieder geval een gewoonte van om de ingrediëntentabel op het eten te controleren – en producten met elkaar te vergelijken. Dit is echter niet altijd gemakkelijk: Suiker komt in verschillende vormen en met verschillende namen. In totaal tellen we zo’n 70 termen die min of meer duidelijk aangeven welke suiker erin zit. Het wordt vaak verborgen onder het mom van namen als sucrose, fructose of lactose – om er maar een paar te noemen.

De gemakkelijkste manier om toegevoegde suikers te vermijden, is door bewerkte voedingsmiddelen te vermijden. Kook in plaats daarvan met zoveel mogelijk verse ingrediënten. Zo kun je de hoeveelheid ongezonde suiker verminderen. Drankjes bevatten ook veel suiker. Maar de hele tijd water drinken is vaak behoorlijk saai voor kinderen. Maar je kunt het gemakkelijk op smaak brengen met vers fruit.

Trakteer jezelf. Maar met mate.

Strenge verboden hebben op de lange termijn nooit iets opgeleverd. Ze hebben de neiging om het tegenovergestelde effect te hebben: als de kinderen nooit snoep mogen eten, raken ze er steeds meer in geïnteresseerd. Omdat het de prikkel van het verbodene is die de hersenen van het kind triggert. Wij volwassenen weten dat maar al te goed. Zoals op alle gebieden van de ontwikkeling van kinderen, geldt ook voor voeding dat ouders zelf het goede voorbeeld moeten geven. Onze tip: geniet het lekkerst samen van zoetigheden. Ga ’s middags als gezin aan de eettafel zitten voor de fruitcake. Trakteer jezelf in de zomer op een heerlijk ijsje. Of bak samen koekjes, waar je voor het bakken aan het deeg kunt knabbelen.

Het is ook belangrijk dat snoep niet wordt gebruikt als troost, motivator of compliment. En als de suikerdosis op een verjaardagsfeestje wat groter is, dan is dat niet het einde van de wereld. Schakel de volgende dag gewoon een versnelling lager en bied je kleine schat een fruitschaal aan in plaats van koekjes.