Let op suiker: de 7 grootste verborgen suikervallen

Verborgen suiker zit in veel voedingsmiddelen waar het nauwelijks wordt vermoed. Hierdoor worden er vaak meer witte kristallen in het lichaam opgenomen dan er nodig zijn. Hoge suikerconsumptie verhoogt het risico op veel ziekten. Toch zijn de witte kristallen erg populair. We geven hier informatie over de zeven grootste verborgen suikervallen.

Er zijn veel verschillende soorten suiker. Industrieel geproduceerde tafelsuiker bestaat uit glucose en fructose (sucrose). Natuurlijk klinkende namen zoals glucose-, fructose- of maltosestroop, dextrose, maltodextrine en natuurlijke fruitzoetstof komen echter vaak voor op veel lijsten met voedselingrediënten voor deze suiker. Deze aanduidingen geven de witte kristallen camouflage en worden op het eerste gezicht vaak niet herkend. Overmatige consumptie op lange termijn kan echter zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Aderverkalking, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, gewichtstoename en tandbederf behoren tot de grootste risico’s. Suiker wordt echter nog steeds veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Het wordt daar gebruikt als smaakversterker en als conserveermiddel en is bovendien erg goedkoop.

Voedingsmiddelen die verborgen suikers bevatten:

1. Rode kool

In een pot rode kool van 700 gram zit 77 gram suiker. Dat is het equivalent van ongeveer 25 suikerklontjes. In principe is rode kool een zeer gezonde groente. Het bevat naast vitamine C en B ook ijzer en calcium en bevat, als je het zelf bereidt, ook beduidend minder suiker.

2. Curryworst

De populaire worst bevat 24 gram suiker en is een kleine caloriebom. Het wordt niet aanbevolen voor frequente consumptie. Het mag daarom slechts af en toe worden geconsumeerd als onderdeel van een verder gezond en uitgebalanceerd dieet.

3. Augurken

Er zit twaalf gram suiker in één pot. Liever verse alternatieven zonder suiker, zoals paprika of worteltjes, zijn aan te raden.

4. Koolsalade

Koolsalade uit de supermarkt bevat maar liefst 12 gram suiker voor slechts 100 gram. Als je het zelf klaarmaakt, bevat het beduidend minder suiker.

5. Smoothies

De kant-en-klare vruchtensappen van de supermarkt bevatten gemiddeld 26 gram suiker in 200 milliliter. Dat is het equivalent van negen suikerklontjes. Ook hier bevatten de smoothies die je zelf maakt beduidend minder suiker.

6. Ketchup

In 100 gram zit 23 gram suiker. Een hele fles (750 gram) bevat tot 61 suikerklontjes. Mosterd kan als alternatief worden gebruikt. Dit is beduidend gezonder en bevat hoogwaardige mosterdzaadjes.

7. IJsthee

Een liter bevat 80 gram suiker. Een gezond en suikervrij alternatief kan bijvoorbeeld mineraalwater met citroen- of frambozensmaak zijn.