Matcha-thee: wat het huidige bewijs zegt over de gezondheidsvoordelen

Hoewel matcha thee al eeuwen bestaat, is het de laatste tijd steeds populairder geworden. Dit kan te danken zijn aan de populariteit van matcha bij beroemdheden als Jennifer Aniston en Gwyneth Paltrow, en vanwege de vermeende voordelen voor de gezondheid. Velen beweren dat matcha zelfs nog meer voordelen voor onze gezondheid heeft dan groene thee.

Alle groene thee komt van dezelfde plant: Camellia sinensis. Groene thee (bekend als sencha) wordt gemaakt van de ongefermenteerde bladeren van deze plant. Matcha thee (bekend als tencha) houdt in dat de plant wordt beschermd tegen minder intens zonlicht en dat vervolgens de bladeren worden geoogst, gestoomd en gedroogd voordat ze tot poeder worden vermalen.



Dus terwijl groene thee wordt geconsumeerd als gebrouwen gedroogde bladeren, houdt matcha thee in dat het hele bladpoeder wordt geconsumeerd, wat betekent dat het mogelijk meer voedingsvoordeel kan bieden dan een gewone kop groene thee. Het onderzoek naar matcha is echter nog maar net begonnen, wat betekent dat we nog veel niet weten over hoe heilzaam het kan zijn.

Voordelen van groene thee

Van groene thee wordt gedacht dat het veel gezondheidsvoordelen heeft. Dit komt door bepaalde verbindingen die in groene thee worden aangetroffen, polyfenolen genaamd, die antioxiderende eigenschappen hebben – wat betekent dat deze verbindingen kunnen interageren met andere onstabiele moleculen die schade aan onze cellen kunnen veroorzaken.



De polyfenolen in groene thee zijn in verband gebracht met een bescheiden verlaging van het cholesterolgehalte en de bloeddruk bij mensen. Bovendien suggereren twee meta-analyses dat het drinken van groene thee het risico op het ontwikkelen van hartaandoeningen kan verminderen. Men denkt dat specifieke polyfenolverbindingen, catechinen genaamd, die in groene thee voorkomen, kunnen bijdragen aan de beschermende effecten ervan.



Andere studies suggereren dat groene thee het risico op bepaalde soorten kanker kan verlagen, omdat deze catechinen de groei van kankercellen kunnen verstoren.



Bovendien kan groene thee op korte termijn ook het metabolisme van het lichaam beïnvloeden door het vermogen van het lichaam om vet te verbranden tijdens het sporten enigszins te verbeteren. Op de langere termijn kan groene thee mogelijk veranderingen in de expressie van bepaalde genen die verband houden met vetverbranding beïnvloeden. Dit zou kunnen betekenen dat regelmatige consumptie van groene thee ons vermogen om na verloop van tijd vet te verliezen, gedeeltelijk kan beïnvloeden, vooral in combinatie met lichaamsbeweging.

Voordelen van matcha

Een typisch kopje groene thee kan ongeveer 70 mg catechinen bevatten, wat ongeveer het dubbele is van dat van zwarte thee (hoewel veel factoren, zoals de watertemperatuur en hoe lang de thee wordt gezet, dit kunnen beïnvloeden). Matcha thee kan echter meer dan drie keer de hoeveelheid catechinen per portie bevatten, met een studie die maar liefst 137 keer meer catechinen meldt dan gewone groene thee.



Dit betekent dat matcha meer antioxidanten bevat dan andere thee, wat de voordelen voor de cardiovasculaire en immuungezondheid zou kunnen verklaren.



En omdat je het hele theeblad consumeert, kan matcha krachtigere hoeveelheden andere natuurlijke ingrediënten bevatten, waaronder aminozuren zoals L-theanine. In zowel dier- als mensstudies is de L-theanine in matcha in verband gebracht met zowel verminderde angst als stress.



Matcha bevat ook meer cafeïne per gewicht – ongeveer 20-40 mg per gram, wat 2-4 keer hoger is dan dat in een vergelijkbare hoeveelheid koffiebonen. Als zodanig hebben recente onderzoeken naar matcha gekeken naar de gecombineerde effecten van het catechine- en cafeïnegehalte. Uit twee recente studies onder vrouwen van achter in de twintig bleek dat het drinken van matcha-thee de hoeveelheid verbrand vet tijdens het lopen licht verbeterde met tot wel 35%.



Deze resultaten komen in grote lijnen overeen met andere onderzoeken die zijn uitgevoerd met groene thee-extract, wat suggereert dat matcha net zo effectief is, maar niet meer dan groene thee. Als zodanig kan matcha een aantal extra voordelen bieden wanneer het naast lichaamsbeweging wordt gebruikt. Maar voor toekomstig onderzoek is het belangrijk om te onderzoeken of matcha ook bij andere groepen het effect van bewegen vergroot.

Andere mogelijke voordelen

Van Matcha is ook aangetoond dat het de alertheid, besluitvorming, geheugen en focus verbetert. In één onderzoek scoorden deelnemers die 4 g matcha-poeder als drankje kregen, beter op cognitieve tests met betrekking tot aandacht, informatieverwerking, reflexen en geheugen in vergelijking met degenen die een placebo kregen.



Ander onderzoek geeft ook aan dat meerdere kopjes groene thee per dag leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang kunnen voorkomen. Dit kan gedeeltelijk verband houden met de stressverlagende effecten van L-theanine, evenals een krachtige catechine genaamd “epigallocatechinegallaat” of EGCG, die bijzonder veel matcha bevat. Dus hoewel het waarschijnlijk is dat matcha een vergelijkbaar cognitief voordeel zal hebben als groene thee, zal het belangrijk zijn voor toekomstige studies om matcha specifieker te bekijken.



Onderzoek op dit gebied is nog jong en er zijn meer studies – vooral bij volwassenen – nodig om uitsluitsel te geven

en te begrijpen hoe heilzaam matcha kan zijn. Maar ben je iemand die de dag graag begint met een kopje thee of koffie, dan kun je overwegen om over te stappen op matcha. Dit is niet alleen een geweldige manier om aan je cafeïnefixatie te komen, maar het kan mogelijk ook andere voordelen voor je gezondheid hebben. Tussen 2-4 g matcha per dag (gelijk aan 2-4 kopjes) kan voldoende zijn om na verloop van tijd enkele van deze gerapporteerde voordelen te krijgen.